ТЦК наложил штраф на программиста из-за неявки — решение суда

Программист. Иллюстративное фото: Unsplash

В Киеве мужчина получил штраф за ТЦК и СП за якобы неявку в военкомат. Он обратился в суд, чтобы обжаловать взыскание в размере 25 тысяч гривен.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Мужчина работает программистом и заявил, что не получал повестки, но с него хотят взыскать штраф в ТЦК и СП.

Зато согласно повестке от ТЦК от 13 ноября 2024 года, мужчину вызвали для уточнения данных на 26 ноября. Там составили протокол, поскольку мужчина не забрал повестку из почтового отделения.

Военнообязанный написал объяснение начальнику ТЦК, что не получал сообщений от "Укрпочты" о письме с повесткой. В то же время не существует никаких доказательств получения истцом оповещения от ТЦК о необходимости забрать повестку и его никто не проинформировал о такой необходимости.

Решение суда

Суд удовлетворил иск программиста и отменил постановление о штрафе 25 тысяч гривен. Судебный сбор в размере 484 гривны взимается за счет бюджетных ассигнований с ТЦК.

Напомним, в Дрогобыче на Львовщине водители маршруток объявили забастовку из-за мобилизации их коллеги.

А в Харькове полиция опровергла информацию о якобы смерти мужчины во время общения с правоохранителями.