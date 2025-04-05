Що загрожує українцям, які виїхали за кордон на законних підставах, але не повернулися

Люди на вулиці в Кракові. Фото: УНІАН

Незаконний перетин кордону чоловіками призовного віку у воєнний час тягне за собою відповідальність — штраф або навіть арешт. Це не стосується військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку. Вони можуть виїздити за кордон, однак важливо дотримуватись певних правил й розуміти наслідки вчасного неповернення до України.

Юристка Лілія Калашникова у коментарі Новини.LIVE пояснила, що загрожує військовозобов'язаним, які виїхали за кордон на законних підставах, але не повернулися.

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Які можуть бути наслідки для військовозобов'язаного

Чоловік, який виїхав за кордон на законних підставах, скориставшись правом на відстрочку, а на момент повернення до України такого права вже не мав (наприклад, багатодітний батько, діти якого досягли повноліття), підлягатиме мобілізації на загальних підставах.

Юристка наголошує, що жодних штрафів чи іншої адміністративної відповідальності за сам факт перебування за кордоном понад термін дії відстрочки не передбачено.

Проте це лише за умови, що військовозобов'язаний повідомив ТЦК про своє місцеперебування і, поки він знаходився за кордоном, йому не надходили повістки.

Кому загрожує штраф чи інше покарання

Відповідальності не уникнути військовозобов'язаному, який перебував за кордоном, а в цей період йому за адресою реєстрації надходили повістки поштою, але у зв'язку із відсутністю в Україні він не з'являвся та ніяк не повідомляв про це.

До такого військовозобовʼязаного, як пояснила юристка, може бути застосовано адміністративну відповідальність — штраф, а за його несплату — блокування рахунків.

Чи є наслідки для родичів, які залишилися в Україні

"Члени сім'ї не несуть відповідальності за військовозобов'язаних, які не повернулися до України після того, як втратили підстави для відстрочки", — наголошує Лілія Калашникова.

Навіть у випадку, описаному вище, коли військовозобов'язаний, перебуваючи за кордоном, не сповістив про це ТЦК й не являвся за повістками, надісланими йому поштою, відповідальність покладається лише на нього. Тобто родичам не варто боятися ніяких штрафів в цій ситуації.

Як діяти, щоб запобігти штрафам та іншій адмінвідповідальності

Лілія Калашникова дала декілька важливих рекомендацій військовозобов'язаним, які перебувають за кордоном та не хочуть мати проблем із законом при поверненні до України:

Виїхавши за кордон, одразу оновіть свою адресу місця проживання — це дозволить представникам ТЦК розуміти, що явка за повісткою цього військовозобов'язаного неможлива. Вчасно оновлюйте персональні дані (сімейний стан, зайнятість, місцеперебування тощо), знаходячись за кордоном. Це можна зробити в Резерв+ або повідомленням на електронну пошту ТЦК та СП. Оперативно реагуйте на повідомлення в застосунку Резерв+ на кшталт "виявлені порушення правил військового обліку". Важливо одразу з'ясовувати причину таких порушень. Оскільки надалі це може бути причиною для звернення ТЦК та СП до органів Національної поліції для складання протоколу та притягнення до адміністративної відповідальності.

Раніше ми писали про те, без яких даних у застосунку Резерв+ військовозобов'язаного можуть не випустити за кордон, навіть попри наявність законних підстав для виїзду.

Також дізнавайтеся, чому охочих незаконно перетнути кордон з Україною, щоб уникнути мобілізації, значно поменшало.