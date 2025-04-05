Что грозит украинцам, которые выехали за границу на законных основаниях, но не вернулись

Люди на улице в Кракове. Фото: УНИАН

Незаконное пересечение границы мужчинами призывного возраста в военное время влечет за собой ответственность

— штраф или даже арест. Это не касается военнообязанных, которые имеют право на отсрочку. Они могут выезжать за границу, однако важно соблюдать определенные правила и понимать последствия своевременного невозвращения в Украину.

Юрист Лилия Калашникова в комментарии Новини.LIVE объяснила, что грозит военнообязанным, которые выехали за границу на законных основаниях, но не вернулись.

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Какие могут быть последствия для военнообязанного

Мужчина, который выехал за границу на законных основаниях, воспользовавшись правом на отсрочку, а на момент возвращения в Украину такого права уже не имел (например, многодетный отец, дети которого достигли совершеннолетия), будет подлежать мобилизации на общих основаниях.

Юрист отмечает, что никаких штрафов или другой административной ответственности за сам факт пребывания за границей сверх срока действия отсрочки не предусмотрено.

Однако это только при условии, что военнообязанный сообщил ТЦК о своем местонахождении и, пока он находился за границей, ему не поступали повестки.

Кому грозит штраф или другое наказание

Ответственности не избежать военнообязанному, который находился за границей, а в этот период ему по адресу регистрации приходили повестки по почте, но в связи с отсутствием в Украине он не появлялся и никак не сообщал об этом.

К такому военнообязанному, как пояснила юрист, может быть применена административная ответственность

— штраф, а за его неуплату — блокировка счетов.

Есть ли последствия для родственников, которые остались в Украине

"Члены семьи не несут ответственности за военнообязанных, которые не вернулись в Украину после того, как потеряли основания для отсрочки", — отмечает Лилия Калашникова.

Даже в случае, описанном выше, когда военнообязанный, находясь за границей, не известил об этом ТЦК и не являлся по повесткам, присланным ему по почте, ответственность возлагается только на него. То есть родственникам не стоит бояться никаких штрафов в этой ситуации.

Как действовать, чтобы предотвратить штрафы и админответственность

Лилия Калашникова дала несколько важных рекомендаций военнообязанным, которые находятся за рубежом и не хотят иметь проблем с законом при возвращении в Украину:

Выехав за границу, сразу обновите свой адрес места жительства — это позволит представителям ТЦК понимать, что явка по повестке этого военнообязанного невозможна. Вовремя обновляйте персональные данные (семейное положение, занятость, местонахождение и т.д.), находясь за границей. Это можно сделать в Резерв+ или сообщением на электронную почту ТЦК и СП. Оперативно реагируйте на сообщения в приложении Резерв+ вроде "выявлены нарушения правил воинского учета". Важно сразу выяснять причину таких нарушений. Поскольку в дальнейшем это может быть причиной для обращения ТЦК и СП в органы Национальной полиции для составления протокола и привлечения к административной ответственности.

Ранее мы писали о том, без каких данных в приложении Резерв+ военнообязанного могут не выпустить за границу, даже несмотря на наличие законных оснований для выезда.

Также узнавайте, почему желающих незаконно пересечь границу с Украиной, чтобы избежать мобилизации, значительно меньше.