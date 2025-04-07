Штраф от ТЦК — когда можно быть уверенным, что суд отменит взыскание

Гривны в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине уже около года действуют ужесточенные правила мобилизации, за нарушение которых можно получить немалый штраф от Территориального центра комплектования и социальной поддержки — 17 000-25 000 грн для физлиц и еще выше для юридических. Однако во многих случаях суды становятся на сторону граждан и отменяют взыскания.

Новини. LIVE рассказывают, какие основные причины и вероятность отмены штрафов от ТЦК и СП.

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Самые распространенные причины отмены штрафов от ТЦК назвала адвокат Анжелика Пономаренко:

1. Военнообязанного не вызвали в ТЦК

Первое, на что нужно обратить внимание, по словам юриста, — порядок рассмотрения административного дела. В соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях, ТЦК не просто выписывает постановление о штрафе, а обязан соблюдать процедуру рассмотрения административного дела.

Военнообязанного должны вызвать в ТЦК, а он в свою очередь имеет право давать объяснения — письменные или устные.

Если такая процедура нарушена, то есть ТЦК не вызывали лицо — просто выписали постановление, то большинство судов отменяют такие постановления и, соответственно, штрафы.

2. Несвоевременно доставленная повестка

Адвокат обратила внимание, что в последнее время участились случаи, когда Укрпошта несвоевременно доставила повестку или повестка сформирована позже, чем человек должен был прийти в ТЦК. Это украинские суды также принимают во внимание как основание для отмены взыскания.

3. Ошибочно или не полностью указана информация

В повестке может быть неправильно или не полностью указан адрес (например, не указали номер квартиры).

На такие случаи суды тоже обращают внимание и на этих основаниях отменяют постановления о штрафах.

Какова вероятность отмены штрафа

Украинские суды в прошлом году отменили штрафы от ТЦК в 88% дел. Об этом свидетельствует статистика на сайте платформы для работы с открытыми данными Опендатабот.

Самые частые причины отмены судами штрафов следующие:

64,7% — штраф выписан по норме, которой не существовало на момент нарушения;

20,6% — отсутствуют доказательства и нарушена процедура наложения штрафа.

Исследователи отметили, что статистика составлена на основе данных о нарушении правил воинского учета по изменениям, введенным в мае прошлого года, которые предусматривают штрафы от 17 000 до 25 000 гривен.

Напомним, ранее мы писали, что грозит военнообязанным, которые выехали за границу на законных основаниях, но не вернулись.

Также узнавайте, кому из военнообязанных могут заблокировать счета за нарушение правил мобилизации.