Порушення мобілізації у 2025 році — хто та як блокує рахунки українцям

Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Одним з обтяжень для військовозобов'язаних українців, які порушують правила військового обліку, є блокування рахунків. Цей захід застосовується лише в окремих випадках та відбувається за певним алгоритмом.

Новини.LIVE розповідають, кому з військовозобов'язаних можуть заблокувати рахунки.

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Як повідомили у Міністерстві юстиції на запит видання "РБК-Україна", банківські рахунки заблокували 26 тисячам громадян, які порушили мобілізаційні правила. До порушень правил військового обліку, які формують склад адміністративного правопорушення та, відповідно, можуть тягнути за собою накладення штрафів й блокування рахунків, належать:

невчасна реєстрація або уточнення даних у ТЦК;

ігнорування повісток на проходження медичної комісії чи мобілізаційних заходів;

неповідомлення ТЦК про зміну місця проживання або інших важливих обставин;

псування або втрата військових документів;

не взяття на військовий облік (в тому числі 17-річних юнаків та жінок-медиків).

Що стосується розміру штрафів, то, як зазначено в постанові Кабміну №1487 про військовий облік призовників, у 2025 році вони становлять від 17 000 до 25 500 гривень — для громадян та від 34 000 до 59 000 гривень — для посадових і юридичних осіб. Якщо штраф не сплатити вчасно, сума подвоюється після передання справи до виконавчої служби.

Блокування рахунків — як відбувається процес

Попри фейки, які вже не перший рік "гуляють" інтернетом, блокують рахунки не Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки та не одразу після неявки за повісткою. Це процес досить тривалий та відбувається за таким алгоритмом:

Представники ТЦК та СП складають протокол щодо особи, яка порушила правила військового обліку, в якому обов'язково фіксується суть порушення. Протокол разом із повідомленням про дату та місце розгляду адміністративної справи вручають військовозобов'язаному (особисто або поштою). За результатом розгляду справи (може відбуватися без присутності порушника) керівник ТЦК та СП виносить постанову про накладання штрафу, яку також мають направити військовозобов'язаному. Якщо постанова не виконується у визначений термін (15 днів), її передають до виконавчої служби для стягнення штрафу в примусовому порядку. Виконавча служба відкриває провадження і, якщо порушник не сплачує штраф добровільно, арештовує його рахунки в банку та вносить дані до Реєстру боржників.

Важливо зазначити, що на рахунку порушника арештовується лише сума боргу. Якщо ж коштів на рахунку недостатньо, то його блокують до моменту повного погашення заборгованості.

Таким чином, процедура блокування рахунків за ухилення від мобілізації нічим не відрізняється від теоретичних наслідків несплати інших штрафів — наприклад, за порушення правил дорожнього руху чи то несплату аліментів.

Військовозобовʼязаний, який не згоден із постановою, має право оскаржити її в суді.

Як дізнатися, що банківський рахунок заблоковано

Банки, як правило, надсилають клієнтам повідомлення про блокування рахунків в SMS або на електронні скриньки. Крім того, сигналом про те, що рахунок арештований, є неможливість здійснювати будь-які дії з грошима на рахунку як от переказ чи зняття готівки в банкоматі.

Як розблокувати банківський рахунок

Щоб повернути доступ до коштів, необхідно звернутися до виконавця, який наклав на рахунок арешт. Контактні дані виконавця та провадження можна на сайті Міністерства юстиції в Єдиному реєстрі боржників.

Після погашення суми заборгованості виконавець надсилає до банку постанову про розблокування рахунків. Банк знімає арешт у день отримання постанови або наступного дня.

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