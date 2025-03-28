Нарушение мобилизации в 2025 году — кто и как блокирует счета украинцам

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Одним из обременений для военнообязанных украинцев, которые нарушают правила воинского учета, является блокировка счетов. Эта мера применяется только в отдельных случаях и происходит по определенному алгоритму.

Новини.LIVE рассказывают, кому из военнообязанных могут заблокировать счета.

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Как сообщили в Министерстве юстиции на запрос издания "РБК-Украина", банковские счета заблокировали 26 тысячам граждан, которые нарушили мобилизационные правила. К нарушениям правил воинского учета, которые формируют состав административного правонарушения и, соответственно, могут повлечь за собой наложение штрафов и блокировку счетов, относятся:

несвоевременная регистрация или уточнение данных в ТЦК;

игнорирование повесток на прохождение медицинской комиссии или мобилизационных мероприятий;

неуведомление ТЦК об изменении места жительства или других важных обстоятельств;

порча или потеря военных документов;

не взятие на воинский учет (в том числе 17-летних юношей и женщин-медиков).

Что касается размера штрафов, то как указано в постановлении Кабмина №1487 о воинском учете призывников, в 2025 году они составляют от 17 000 до 25 500 гривен — для граждан и от 34 000 до 59 000 гривен — для должностных и юридических лиц. Если штраф не оплатить вовремя, сумма удваивается после передачи дела в исполнительную службу.

Блокировка счетов — как происходит процесс

Несмотря на фейки, которые уже не первый год "гуляют" по интернету, блокируют счета не Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, и не сразу после неявки по повестке. Это процесс достаточно длительный и происходит по следующему алгоритму:

Представители ТЦК и СП составляют протокол в отношении лица, нарушившего правила воинского учета, в котором обязательно фиксируется суть нарушения. Протокол вместе с уведомлением о дате и месте рассмотрения административного дела вручают военнообязанному (лично или по почте). По результатам рассмотрения дела (может происходить без присутствия нарушителя) руководитель ТЦК и СП выносит постановление о наложении штрафа, которое также должны направить военнообязанному. Если постановление не выполняется в определенный срок (15 дней), его передают в исполнительную службу для взыскания штрафа в принудительном порядке. Исполнительная служба открывает производство и, если нарушитель не платит штраф добровольно, арестовывает его счета в банке и вносит данные в Реестр должников.

Важно отметить, что на счету нарушителя арестовывается только сумма долга. Если же средств на счете недостаточно, то его блокируют до момента полного погашения задолженности.

Таким образом, процедура блокировки счетов за уклонение от мобилизации ничем не отличается от теоретических последствий неуплаты других штрафов — например, за нарушение правил дорожного движения или неуплату алиментов.

Военнообязанный, который не согласен с постановлением, имеет право обжаловать его в суде.

Как узнать, что банковский счет заблокирован

Банки, как правило, присылают клиентам уведомления о блокировке счетов в SMS или на электронные ящики. Кроме того, сигналом о том, что счет арестован, является невозможность совершать любые действия с деньгами на счету, такие как перевод или снятие наличных в банкомате.

Как разблокировать банковский счет

Чтобы вернуть доступ к средствам, необходимо обратиться к исполнителю, который наложил на счет арест. Контактные данные исполнителя и производства можно на сайте Министерства юстиции в Едином реестре должников.

После погашения суммы задолженности исполнитель направляет в банк постановление о разблокировании счетов. Банк снимает арест в день получения постановления или на следующий день.

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