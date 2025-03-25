Штраф від ТЦК - чи набігає борг за несплату

Працівники ТЦК оформлюють документи. Фото: Вінницький ТЦК

Якщо не сплатити штраф, виписаний територіальним центром комплектування, він не буде збільшуватися за рахунок пені чи боргів. Але ТЦК може виписати новий штраф за іншою постановою.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Територіальний центр комплектування має право накласти штраф на військовозобов’язаного громадянина, якщо той порушив правила військового обліку.

Це, зокрема, стосується неоновлення військово-облікових даних чи інших порушень.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи буде збільшуватися сума штрафу, якщо вчасно його не оплатити.

"Ні, це кінцева сума стягнення", — підкреслив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Чи зростатимуть штрафи

Юрист запевнив, що штраф не збільшиться, якщо громадянина ще раз не притягнуть до відповідальності за іншою постановою

"Але то вже буде інше виконавче провадження та інший штраф", — наголосив Айвазян.

Тож ТЦК може виписати одному громадянину кілька штрафів, але кожен з них

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна сплатити штрафи від ТЦК онлайн.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна сплатити штраф, виписаний ТЦК, без відповідної постанови.