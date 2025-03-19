Штраф від ТЦК - чи треба чекати на постанову

Виписування штрафу від ТЦК. Фото: ocsp.com.ua

Штраф за порушення військового обліку неможливо сплатити до ухвалення територіальним центром комплектування відповідної постанови. Постанова якраз і має визначити розмір штрафу, накладеного на громадянина.

Про це на порталі "Юристи.UA" написала адвокатка Ірина Мамай.

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За порушення правил військового обліку військовозобов’язаних громадян можуть покарати згідно із чинним законодавством.

Базовим покаранням є адміністративний штраф.

При цьому частині оштрафованих громадян надали реквізити для сплати штрафів, не видавши постанову ТЦК про призначення штрафу.

Адвокатка Ірина Мамай пояснила, чому сплатити штраф у такій ситуації неможливо.

Навіщо потрібна постанова ТЦК

"Протокол не складається з визначенням штрафу. Це лише фіксація порушення. Розмір штрафу визначає лише постанова", — підкреслила Ірина Мамай.

Адвокатка наголосила, що громадянину треба дочекатися ухвалення відповідної постанови — і тільки після цього можна йти оплачувати штраф.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки часу має ТЦК на накладення штрафу на порушника правил військового обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, за що територіальні центри комплектування можуть оштрафувати громадян.