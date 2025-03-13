Штраф від ТЦК — терміни для накладення штрафів на порушника

Візит представників ТЦК до порушника військового обліку. Фото: Sobitie

Територіальний центр комплектування має обмежений час на накладення штрафу на порушника військового обліку. Під час війни ТЦК має три місяці з моменту виявлення правопорушення, але не більше як рік з моменту самого вчинення порушення військового обліку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Штрафи за порушення військового обліку

Штраф на порушника військового обліку може бути накладений тільки рішенням керівника територіального центру комплектування.

У звичайній ситуації, в мирний час такий крок можливий протягом двох місяців після вчинення правопорушення.

Якщо ж порушення правил військового обліку триває, то два місяці відраховуються від дня виявлення цього правопорушення.

Та в особливий період, під час дії воєнного стану, ситуація дещо змінюється.

Штрафи під час війни — скільки часу має ТЦК

Порушення правил військового обліку, вчинене під час війни, може отримати покарання у вигляді штрафу протягом трьох місяців з дня виявлення цього правопорушення.

Але при цьому таке право територіальний центр комплектування має протягом року з дня вчинення порушення правил військового обліку.

Коли цей термін збігає — накласти штраф на порушника військового обліку уже буде неможливо.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що Верховна Рада України таки ухвалила закон про знижку оплати штрафу від ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, якими будуть штрафи за порушення військового обліку у березні 2025 року.