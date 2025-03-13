Штраф от ТЦК - сроки для наложения штрафов на нарушителя

Визит представителей ТЦК к нарушителю воинского учета. Фото: Sobitie

Территориальный центр комплектования имеет ограниченное время на наложение штрафа на нарушителя воинского учета. Во время войны ТЦК имеет три месяца с момента выявления правонарушения, но не более года с момента самого совершения нарушения воинского учета.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Штрафы за нарушение воинского учета

Штраф на нарушителя воинского учета может быть наложен только решением руководителя территориального центра комплектования.

В обычной ситуации, в мирное время — такой шаг возможен в течение двух месяцев после совершения правонарушения.

Если же нарушение правил воинского учета продолжается, то два месяца отсчитываются со дня выявления этого правонарушения.

Но в особый период, во время действия военного положения, ситуация несколько меняется.

Штрафы во время войны — сколько времени имеет ТЦК

Нарушение правил воинского учета, совершенное во время войны, может получить наказание в виде штрафа в течение трех месяцев со дня выявления этого правонарушения.

Но при этом такое право территориальный центр комплектования имеет в течение года со дня совершения нарушения правил воинского учета.

Когда этот срок истекает — наложить штраф на нарушителя воинского учета уже будет невозможно.

Напомним, мы ранее писали о том, что Верховная Рада Украины таки приняла закон о скидке оплаты штрафа от ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, какими будут штрафы за нарушение воинского учета в марте 2025 года.