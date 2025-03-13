Штраф от ТЦК - сроки для наложения штрафов на нарушителя

Сколько времени имеет ТЦК на наложение штрафа
Территориальный центр комплектования имеет ограниченное время на наложение штрафа на нарушителя воинского учета. Во время войны ТЦК имеет три месяца с момента выявления правонарушения, но не более года с момента самого совершения нарушения воинского учета.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Штрафы за нарушение воинского учета
Штраф на нарушителя воинского учета может быть наложен только решением руководителя территориального центра комплектования.
В обычной ситуации, в мирное время — такой шаг возможен в течение двух месяцев после совершения правонарушения.
Если же нарушение правил воинского учета продолжается, то два месяца отсчитываются со дня выявления этого правонарушения.
Но в особый период, во время действия военного положения, ситуация несколько меняется.
Штрафы во время войны — сколько времени имеет ТЦК
Нарушение правил воинского учета, совершенное во время войны, может получить наказание в виде штрафа в течение трех месяцев со дня выявления этого правонарушения.
Но при этом такое право территориальный центр комплектования имеет в течение года со дня совершения нарушения правил воинского учета.
Когда этот срок истекает — наложить штраф на нарушителя воинского учета уже будет невозможно.
Напомним, мы ранее писали о том, что Верховная Рада Украины таки приняла закон о скидке оплаты штрафа от ТЦК.
Добавим, мы сообщали о том, какими будут штрафы за нарушение воинского учета в марте 2025 года.
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