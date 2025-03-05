Штрафи від ТЦК у березні 2025 року — як каратимуть за порушення військового обліку

Черга з військовозобов’язаних біля ТЦК. Фото: "АрміяInform"

У березні 2025 року розмір штрафів за порушення військового обліку не зменшиться. Для фізичних осіб та громадських і державних організацій розміри штрафів варіюватимуться.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Мобілізація і штрафи

В березні в Україні продовжиться загальна мобілізація військовозобов’язаного населення.

За порушення правил мобілізації та військового обліку загалом на громадян та організації чекають штрафи від територіальних центрів комплектування.

Розмір штрафів у березні

Нарахування штрафів за порушення військового обліку прив’язане до неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (який зараз становить 17 гривень).

У березні ці штрафи становитимуть:

для громадян — від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів;

для організацій — від 2000 до 3500 неоподатковуваних мінімумів доходів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли порушник військового обліку може уникнути штрафів від ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, як скасувати штраф за повістку поштою.