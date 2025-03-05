Штрафы от ТЦК в марте 2025 года — как будут наказывать за нарушение воинского учета

Очередь из военнообязанных возле ТЦК. Фото: "АрміяInform"

В марте 2025 года размер штрафов за нарушение воинского учета не уменьшится. Для физических лиц и общественных и государственных организаций размеры штрафов будут варьироваться.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Мобилизация и штрафы

В марте в Украине продолжится всеобщая мобилизация военнообязанного населения.

За нарушение правил мобилизации и воинского учета в целом граждан и организации ждут штрафы от территориальных центров комплектования.

Размер штрафов в марте

Начисление штрафов за нарушение воинского учета привязано к необлагаемому минимуму доходов граждан (который сейчас составляет 17 гривен).

В марте эти штрафы будут составлять:

для граждан — от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов;

для организаций — от 2000 до 3500 необлагаемых минимумов доходов.

Напомним, мы ранее писали о том, когда нарушитель воинского учета может избежать штрафов от ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, как отменить штраф за повестку по почте.