Штрафы от ТЦК в марте 2025 года — как будут наказывать за нарушение воинского учета

Штрафы за нарушение воинского учета в марте 2025 года
В марте 2025 года размер штрафов за нарушение воинского учета не уменьшится. Для физических лиц и общественных и государственных организаций размеры штрафов будут варьироваться.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Мобилизация и штрафы
В марте в Украине продолжится всеобщая мобилизация военнообязанного населения.
За нарушение правил мобилизации и воинского учета в целом граждан и организации ждут штрафы от территориальных центров комплектования.
Размер штрафов в марте
Начисление штрафов за нарушение воинского учета привязано к необлагаемому минимуму доходов граждан (который сейчас составляет 17 гривен).
В марте эти штрафы будут составлять:
- для граждан — от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов;
- для организаций — от 2000 до 3500 необлагаемых минимумов доходов.
Напомним, мы ранее писали о том, когда нарушитель воинского учета может избежать штрафов от ТЦК.
Добавим, мы сообщали о том, как отменить штраф за повестку по почте.
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