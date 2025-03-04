Штраф за отриману поштою повістку можна оскаржити, але є важливий нюанс

Повістка в руках у військовозобов'язаного. Ілюстративне фото: УНІАН

Після отримання повістки через Укрпошту військовозобов’язані зобов'язані з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) так само, як і після особистого вручення. В Інтернеті поширюється інформація про можливість оскарження штрафу за неявку по повістці, отриманій поштою, шляхом звернення до Укрпошти з вимогою надати підтвердження неналежного повідомлення.

Діловий портал Exert наводить коментар на цю тему юриста компанії "Приходько та партнери" Ірини Ан.

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За словами Ірини Ан, відповідальність за неявку по повістці передбачає обов'язок отримання повістки, включаючи ту, що надсилається поштою.

У випадку відсутності адресата, йому має бути повідомлено про отримання повістки за номером телефону або через повідомлення у поштовій скриньці. При цьому повідомлення повинно чітко вказувати на необхідність отримання саме повістки.

Якщо Укрпошта підтвердить відсутність сповіщення адресата про повістку або її ненаправлення за домашньою адресою, це може стати підставою для оскарження штрафу за неявку.

Проте звернення до Укрпошти та отримання відповідної довідки не звільняє від оплати штрафу. Для скасування штрафу необхідно подати оскарження на постанови про адміністративне правопорушення до вищої інстанції ТЦК та СП або до суду, сплативши судовий збір.

В оскарженні чи позовній заяві має бути вказана причина неотримання повістки, підтвердження від Укрпошти, а також інші обставини, що слугують підставою для перегляду постанови про адміністративне правопорушення.

Звільнення від сплати штрафу можливе лише у випадку скасування постанови судом або вищою інстанцією ТЦК та СП.

Раніше повідомлялося, що в Україні спостерігається тенденція до зростання кількості штрафів за порушення правил військового обліку.

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