Штраф за полученную по почте повестку можно обжаловать, но есть важный нюанс

Повестка в руках у военнообязанного. Иллюстративное фото: УНИАН

После получения повестки через Укрпочту военнообязанные обязаны явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) так же, как и после личного вручения. В Интернете распространяется информация о возможности обжалования штрафа за неявку по повестке, полученной по почте, путем обращения в Укрпочту с требованием предоставить подтверждение ненадлежащего уведомления.

Деловой портал Exert приводит комментарий на эту тему юриста компании "Приходько и партнеры" Ирины Ан.

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По словам Ирины Ан, ответственность за неявку по повестке предусматривает обязанность получения повестки, включая ту, что направляется по почте.

В случае отсутствия адресата, ему должно быть сообщено о получении повестки по телефону или через сообщение в почтовом ящике. При этом сообщение должно четко указывать на необходимость получения именно повестки.

Если Укрпочта подтвердит отсутствие извещения адресата о повестке или ее ненаправление по домашнему адресу, это может стать основанием для обжалования штрафа за неявку.

Однако обращение в Укрпочту и получение соответствующей справки не освобождает от оплаты штрафа. Для отмены штрафа необходимо подать обжалование на постановления об административном правонарушении в высшую инстанцию ТЦК и СП или в суд, оплатив судебный сбор.

В обжаловании или исковом заявлении должна быть указана причина неполучения повестки, подтверждение от Укрпочты, а также другие обстоятельства, служащие основанием для пересмотра постановления об административном правонарушении.

Освобождение от уплаты штрафа возможно только в случае отмены постановления судом или высшей инстанцией ТЦК и СП.

Ранее сообщалось, что в Украине наблюдается тенденция к росту количества штрафов за нарушение правил воинского учета.

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