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Скільки часу має ТЦК на внесення результатів ВЛК до "Оберегу"

27 лютого 2025 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Результати ВЛК в реєстрі Оберіг — як швидко мають внести в реєстр результати ВЛК
Внесення результатів ВЛК до системи. Фото: "Апостроф"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Дані про результат військово-лікарської комісії до реєстру "Оберіг" має занести територіальний центр комплектування. На цей процес йому відводиться лише один календарний день.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи має територіальний центр комплектування обов’язково вносити результати військово-лікарської комісії до реєстру "Оберіг".

"Так, звісно, результати ВЛК в обов'язковому порядку мають вноситися до реєстру "Оберіг", — пояснив громадянину адвокат В’ячеслав Кирда.

Скільки часу ТЦК дають на внесення даних ВЛК

Інший юрист, Владислав Дерій, зазначив, що у документах, які стосуються процесу мобілізації, існує чітко визначені часові рамки такого процесу.

"Рішення військово-лікарської комісії щодо придатності резервіста або військовозобов’язаного до проходження військової служби під час мобілізації вноситься до бази даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг" не пізніше ніж протягом наступного дня з дня надходження відповідного рішення до територіального центру комплектування", — підкреслив Дерій.

Він нагадав, що це прямо вказано у постанові Кабміну №560.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки часу ТЦК має на видачу нового військово-облікового документу.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки часу має ТЦК для перевірки права військовозобов’язаного громадянина на відстрочку.

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