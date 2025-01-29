Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Скільки часу має ТЦК для перевірки права на відстрочку arrow

Скільки часу має ТЦК для перевірки права на відстрочку

29 січня 2025 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Перевірка права на відстрочку - як довго ТЦК перевіряє право на відстрочку
Перевірка підстав для відстрочки. Фото: Вінницький ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Територіальний центр комплектування перевіряє право військовозобов’язаного на продовження відстрочки протягом п’яти днів. Якщо інформації з державних реєстрів достатньо, продовження відстрочки відбувається автоматично.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Продовження відстрочки

Юристи пояснили, як відбувається продовження відстрочки від мобілізації.

"Якщо для перевірки у ТЦК достатньо даних з інших реєстрів, то повинні продовжити автоматично", — запевнив адвокат Юрій Айвазян.

Проте, зазначив юрист, про всяк випадок варто подати документи до ТЦК поштою.

Як довго ТЦК перевіряє право на відстрочку

Юрій Айвазян також пояснив, як довго територіальний центр комплектування перевіряє підстави у того чи іншого військовослужбовця на відстрочку від мобілізації.

"Перевірка підстав у військовозобов’язаного на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період здійснюється протягом п’яти днів", — зазначив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, у яких випадках скасовують відстрочку.

Також ми повідомляли про те, як довго комісія ТЦК може ухвалювати рішення про відстрочку.

військовий облік мобілізація відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:50 ШІ показав, як виглядатимуть плазмові телевізори у майбутньому

00:30 Скільки часу має ТЦК для перевірки права на відстрочку

00:28 Буде тепло — синоптики спрогнозували погоду на завтра в Києві

00:23 Обирає Москву замість Америки, — Зеленський про Роберта Фіцо

00:08 Екссуперник Усика назвав легенду, яка стоїть вище за українця

28 січня 2025

23:55 На Львівщині частина не хотіла звільняти бійця — що вирішив суд

23:44 Путін боїться переговорів і затягує війну — думка Зеленського

23:36 Брати Логан і Джейк Пол анонсували бій один з одним

23:20 В Україні кардинально зміниться погода — який прогноз на завтра

22:33 У Львові чоловік подав позов проти ТЦК і виграв — деталі справи

00:50 ШІ показав, як виглядатимуть плазмові телевізори у майбутньому

00:30 Скільки часу має ТЦК для перевірки права на відстрочку

00:28 Буде тепло — синоптики спрогнозували погоду на завтра в Києві

00:23 Обирає Москву замість Америки, — Зеленський про Роберта Фіцо

00:08 Екссуперник Усика назвав легенду, яка стоїть вище за українця

28 січня 2025

23:55 На Львівщині частина не хотіла звільняти бійця — що вирішив суд

23:44 Путін боїться переговорів і затягує війну — думка Зеленського

23:36 Брати Логан і Джейк Пол анонсували бій один з одним

23:20 В Україні кардинально зміниться погода — який прогноз на завтра

22:33 У Львові чоловік подав позов проти ТЦК і виграв — деталі справи

06:40 Нові ціни на брухт міді — вартість кольорових металів у січні

06:25 Виробництво чипів в Україні — наскільки реально та які є проблеми

05:45 Ці цифри засмутять — які мінімальні пенсії в Україні та ЄС

27 січня 2025

06:40 Оновлені ціни на чормет — скільки коштує брухт в Україні

26 січня 2025

06:40 Нові ціни на золото — ломбарди підняли тарифи

25 січня 2025

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

Text

17:50 Рішення Макрона щодо України і новий формат ВЛК — ефір Вечір.LIVE

Text

16:59 Чи інклюзивний Київ — соціальний експеримент від Новини.LIVE

Text

14:19 Юрист відповів, де в Україні найбільше процвітає корупція

Text

13:08 Військовий прокоментував кадрові зміни в ОСУВ "Хортиця"

Text

13:01 США скасували допомогу українцям, — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

10:52 Воювати мають всі — військовий висловився щодо мобілізації

Text

10:30 ДБР не може аналізувати ситуацію на фронті — у ЗСУ сказали чому

Text

08:00 НАБУ зареєструвало провадження проти Умєрова — ефір Ранок.LIVE

27 січня 2025
Text

17:50 Залужний зробив гучну заяву щодо Путіна, — ефір Вечір.LIVE

Text

14:28 У ЗСУ розповіли, від якої зброї найчастіше гинуть окупанти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати