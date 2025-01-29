Перевірка права на відстрочку - як довго ТЦК перевіряє право на відстрочку

Перевірка підстав для відстрочки. Фото: Вінницький ТЦК

Територіальний центр комплектування перевіряє право військовозобов’язаного на продовження відстрочки протягом п’яти днів. Якщо інформації з державних реєстрів достатньо, продовження відстрочки відбувається автоматично.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Юристи пояснили, як відбувається продовження відстрочки від мобілізації.

"Якщо для перевірки у ТЦК достатньо даних з інших реєстрів, то повинні продовжити автоматично", — запевнив адвокат Юрій Айвазян.

Проте, зазначив юрист, про всяк випадок варто подати документи до ТЦК поштою.

Як довго ТЦК перевіряє право на відстрочку

Юрій Айвазян також пояснив, як довго територіальний центр комплектування перевіряє підстави у того чи іншого військовослужбовця на відстрочку від мобілізації.

"Перевірка підстав у військовозобов’язаного на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період здійснюється протягом п’яти днів", — зазначив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, у яких випадках скасовують відстрочку.

Також ми повідомляли про те, як довго комісія ТЦК може ухвалювати рішення про відстрочку.