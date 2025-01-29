Проверка права на отсрочку - как долго ТЦК проверяет право на отсрочку

Сколько времени имеет ТЦК для проверки права на отсрочку
Территориальный центр комплектования проверяет право военнообязанного на продление отсрочки в течение пяти дней. Если информации из государственных реестров достаточно, продление отсрочки происходит автоматически.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Продление отсрочки
Юристы объяснили, как происходит продление отсрочки от мобилизации.
"Если для проверки в ТЦК достаточно данных из других реестров, то должны продолжить автоматически", — заверил адвокат Юрий Айвазян.
Впрочем, отметил юрист, на всякий случай стоит подать документы в ТЦК по почте.
Как долго ТЦК проверяет право на отсрочку
Юрий Айвазян также пояснил, как долго территориальный центр комплектования проверяет основания у того или иного военнослужащего на отсрочку от мобилизации.
"Проверка оснований у военнообязанного на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период осуществляется в течение пяти дней", — отметил адвокат.
Напомним, мы ранее писали о том, в каких случаях отменяют отсрочку.
Также мы сообщали о том, как долго комиссия ТЦК может принимать решение об отсрочке.
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