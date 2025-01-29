Проверка права на отсрочку - как долго ТЦК проверяет право на отсрочку

Проверка оснований для отсрочки. Фото: Винницкий ТЦК

Территориальный центр комплектования проверяет право военнообязанного на продление отсрочки в течение пяти дней. Если информации из государственных реестров достаточно, продление отсрочки происходит автоматически.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Юристы объяснили, как происходит продление отсрочки от мобилизации.

"Если для проверки в ТЦК достаточно данных из других реестров, то должны продолжить автоматически", — заверил адвокат Юрий Айвазян.

Впрочем, отметил юрист, на всякий случай стоит подать документы в ТЦК по почте.

Как долго ТЦК проверяет право на отсрочку

Юрий Айвазян также пояснил, как долго территориальный центр комплектования проверяет основания у того или иного военнослужащего на отсрочку от мобилизации.

"Проверка оснований у военнообязанного на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период осуществляется в течение пяти дней", — отметил адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, в каких случаях отменяют отсрочку.

Также мы сообщали о том, как долго комиссия ТЦК может принимать решение об отсрочке.