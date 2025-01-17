Скільки часу має ТЦК на ухвалення рішення про відстрочку

Військовозобов’язаний громадянин на комісії при ТЦК. Фото: Одеський ТЦК

Комісія при територіальному центрі комплектування має не більше тижня на розгляд заяви військовозобов’язаного про відстрочку. Після цього треба ухвалити рішення і протягом одного дня повідомити про нього заявнику.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Рішення про надання відстрочки від мобілізації ухвалює спеціальна комісія при територіальному центрі комплектування.

"На підставі розгляду отриманих документів комісія ухвалює рішення про надання або відмову у наданні відстрочки. Рішення комісії оформляється протоколом", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Комісія має ухвалити рішення про відстрочку протягом семи днів після надходження заяви та документів від військовозобов’язаного.

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Про ухвалене рішення територіальний центр комплектування має обов’язково повідомити заявника.

Повідомлення відбувається по телефону, поштою чи електронній поштою.

ТЦК має повідомити про рішення щодо відстрочки військовозобов’язаного протягом наступного дня після ухвалення цього рішення.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки часу має громадянин на проходження військово-лікарської комісії в 2025 році.

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