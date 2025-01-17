Сколько времени имеет ТЦК на принятие решения об отсрочке

Военнообязанный гражданин на комиссии при ТЦК. Фото: Одесский ТЦК

Комиссия при территориальном центре комплектования имеет не более недели на рассмотрение заявления военнообязанного об отсрочке. После этого надо принять решение и в течение одного дня сообщить о нем заявителю.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Решение о предоставлении отсрочки от мобилизации принимает специальная комиссия при территориальном центре комплектования.

"На основании рассмотрения полученных документов комиссия принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки. Решение комиссии оформляется протоколом", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.

Комиссия должна принять решение об отсрочке в течение семи дней после поступления заявления и документов от военнообязанного.

Сколько дней дается на информирование военнообязанного

О принятом решении территориальный центр комплектования должен обязательно уведомить заявителя.

Уведомление происходит по телефону, по почте или электронной почте.

ТЦК должен сообщить о решении об отсрочке военнообязанного в течение следующего дня после принятия этого решения.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени имеет гражданин на прохождение военно-врачебной комиссии в 2025 году.

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