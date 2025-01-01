Зміна реєстрації у ТЦК — коли військовозобов'язаний не може змінити ТЦК

Громадянин стає на військовий облік у ТЦК. Фото: "Суспільне"

Військовозобов’язаний громадянин має право змінити місце військового обліку, зареєструвавшись в іншому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Але існують ситуації, коли зміна місця військової реєстрації неможлива.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Кожен військовозобов’язаний громадянин має перебувати на військовому обліку в територіальному центрі комплектування.

Перебувати на військовому обліку громадянин може лише у тому ТЦК, на території якого проживає чи має державну реєстрацію.

При цьому громадянин може змінити місце військового обліку — перереєструватися в іншому ТЦК, якщо він переїхав за іншою адресою.

Коли не можна змінювати ТЦК

Та існують випадки, коли громадяни не може змінити свій ТЦК на інший.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив громадянину, що така ситуація можлива тоді, коли, наприклад, громадянин пройшов ВЛК, отримав висновок про тимчасову непридатність, але цей висновок ще не був затверджений обласною ВЛК.

Разом з тим, після затвердження цього висновку громадянин під час реєстрації у новому ТЦК не буде змушений проходити нову ВЛК: "Якщо ви будете визнані тимчасово неприданим, то не бачу причини направляти вас знову на ВЛК".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи законною є вимога йти до ТЦК, якщо особу зняли з обліку.

Також ми повідомляли про те, хто має повторно прийти до ТЦК у лютому 2025 року на облік.