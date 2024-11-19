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Хто має повторно прийти до ТЦК у лютому 2025 року на облік

19 листопада 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Військовий облік у лютому 2025 — хто має стати повторно на облік, нові правила
Черга з чоловіків. Фото: Новини.LIVE
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Нещодавно Верховна Рада України продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію до 7 лютого 2025 року. Згідно з цим військовозобов'язані мають подовжити відстрочку від мобілізації, якщо вони її вже мають і її термін спливає.

Чи потрібно йти в ТЦК для тих, хто вже раніше мав відстрочку читайте на Новини.LIVE.

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Чи продовжують автоматично відстрочки після продовження воєнного стану

Відстрочки від призову не продовжуються автоматично у випадку оновлення термінів воєнного стану. Всі військовозобов'язані мають подати заяву про продовження відстрочки та повторно підтвердити підстави, які підтвердять необхідність її продовження. 

Відстрочка діє до завершення терміну дії указу про мобілізацію, а потім необхідно повторно подати документи на її продовження.

Відтак військовозобов'язаним потрібно звертатися до ТЦК та СП кожні півтора, два з половиною або три місяці, щоб подати документи на продовження відстрочки. 

Чи має право ТЦК та СП вимагати особистої явки для подачі заяв

Постанова Кабміну № 560 визначає, що військовозобов'язаний може подати на розгляд комісії заяву у паперовій або електронній формі, зокрема, через застосунок Резерв+.

Проте, якщо в ТЦК та СП не можуть перевірити у військовозобов'язаного підстави для відстрочки від призову навіть через Єдиний державний реєстр призовників, то тоді там можуть вимагати необхідності надати відповідні підтвердні документи. Також працівники ТЦК мають повідомити військовозобов'язаного про час та дату на подачу додаткових документів. 

Також важливий нюанс: військовозобов’язані, у яких строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не завершився, на медичний огляд не направляються. Проте, є випадки, коли
військовозобов’язані приймаються на військову службу за контрактом — тоді огляд необхідний. 

Нагадаємо, Уряд також оновив правила бронювання працівників, які набудуть чинності з 1 грудня. Хто втратить бронювання від мобілізації і на яких підставах його можуть достроково анулювати. 

Також юристи пояснили, що робити, коли в ТЦК з порогу одразу відмовили у наданні відстрочки — чи мають вони на це право та куди звертатися в таких випадках. 

військовий облік мобілізація відстрочка ТЦК та СП військово-обліковий документ

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