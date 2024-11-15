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В ТЦК з порогу відмовили у наданні відстрочки — що робити

15 листопада 2024 08:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Чи мають право у ТЦК одразу відмовляти у наданні відстрочки
Черга з чоловіків в ТЦК. Фото архівне: Четверта влада
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Деякі категорії громадян України можуть оформити відстрочку від мобілізації і мають з необхідними документами, які підтверджують таке право, звернутися до територіальних центрів комплектування для її оформлення. Проте, що робити, якщо у ТЦК одразу відмовляють у наданні відстрочки не розглянувши документи? 

Як діяти у випадку відмови надання відстрочки в ТЦК читайте на Новини.LIVE.

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Хто в ТЦК вирішує чи надавати відстрочку військовозобов'язаному

Згідно із постановою Кабміну, у ТЦК працює спеціальна комісія, яка має повноваження вирішувати щодо надання дозволу або відмови у оформленні відстрочки. Ця комісія складається з:

  • керівника відповідного відділу ТЦК;
  • представників підрозділів освіти та науки, охорони здоров’я;
  • соціального захисту населення;
  • служби у справах дітей або ЦНАПу районної або міської держадміністрації.

Зазначимо, що склад комісії для розгляду може варіюватися залежно від того, які підстави називає військовозобов'язаний.

Загалом комісія має розглянути заяву про відстрочку впродовж семи днів з дати подачі. Надалі про рішення комісії військовозобов'язаний буде оповіщений телефоном. Після цього можна забрати витяг з підписом та печаткою керівника ТЦК — він підтверджуватиме відстрочку, якщо, наприклад, рішення комісії було позитивним.

Згодом новий статус з'явиться й в електронному військово-обліковому документі у Резерв+.

У ТЦК відмовили в прийомі документів на відстрочку — що робити

Якщо трапляється такий випадок, що військовозобов'язаному ще з порогу відмовили в оформленні відстрочки та навіть не розглянули документи, то це грубе порушення закону. 

Повноваження про ухвалення негативного чи позитивного рішення про відстрочку має лише комісія. У ТЦК можуть, наприклад, зазначити щодо проблем з документами або неповний перелік, проте, категорична відмова в прийманні заяви на відстрочки є незаконною.

Куди звертатися зі скаргою на роботу ТЦК

Такі дії працівників районного ТЦК можна оскаржити через обласний або міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у судовому порядку. У скарзі обов'язково треба зазначити, що підстави для відмови у розгляді заяви на відстрочку не передбачено у загальних положеннях чинного законодавства

Крім того, військовозобов'язаний може оскаржити його в суді висновок комісії.

Нагадаємо, відстрочка надається військовозобов'язаному районним ТЦК та комісією не довше, ніж на 90 днів. Як її продовжити далі та куди звертатися?

Тим часом в Україні точаться дискусії щодо пропозиції нардепів розпустити ТЦК та СП і натомість створити рекрутингові центри.

порушення мобілізація документи бронювання відстрочка ТЦК та СП

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