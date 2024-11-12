ТЦК хочуть розформувати — деталі розповіли нардепи

Співробітник ТЦК спілкується з цивільним. Фото: Львівський обласний ТЦК та СП

Народні депутати України пропонують розпустити територіальні центри комплектування та соціальної підтримки та сформувати з їхніх працівників понад 10 бригад. А замість ТЦК треба створити рекрутингові агентства.

Про це повідомила народна депутатка Юлія Яцик в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 12 листопада.

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Нардепка Юлія Яцик заявила, що тимчасова слідча комісія Верховної Ради пропонує розпустити ТЦК та відправити співробітників, які є військовими, у зону бойових дій для виконання завдань. З тієї кількости військових, що працюють у військкоматах, можна створити десять бригад.

Народна обраниця зазначила, в Міністерстві оборони вже працюють над створенням рекрутингових центрів замість ТЦК.

"Працівники терцентрів комплектування є військовослужбовцями, які можуть ефективно виконувати свої завдання в зоні бойових дій. Наприклад, з чисельності сьогоднішньої кількості військовослужбовців ТЦК можна створити понад 10 повноцінних бригад", — сказала Яцик.

Точну цифру військових, які працюють в ТЦК та яких можна було б відправити на фронт, нардепка не озвучила.

Нагадаємо, адвокат пояснив, як правильно написати рекомендаційний лист в ТЦК військовозобов’язаному громадянину, який має право на відстрочку.

Також Новини.LIVE писали, що нардеп Юрій Камельчук висловився за розформування ТЦК, посилаючись на їхню "неефективність і некомпетентність". На його думку, ці центри не впоралися з мобілізаційними завданнями.