ТЦК не впорались з мобілізацією і порушують права громадян, вважає депутат Юрій Камельчук

ТЦК треба розігнати — депутат пояснив, чому саме
Народний депутат Юрій Камельчук висловився за розформування ТЦК та СП, посилаючись на їхню "неефективність і некомпетентність". На його думку, ці центри не впоралися з мобілізаційними завданнями.
Про це він повідомив в ефірі програми Ранок.LIVE.
Чому треба розігнати ТЦК на думку депутата
Камельчук зауважив, що в інтернеті широко поширюються відеоматеріали, що демонструють дії працівників ТЦК, які він вважає некомпетентними.
"Це не один і не два відеоролики. За цей час ми побачили тисячі таких записів. А скільки ще залишилося непоміченим, а скільки було випадків, коли юристи, адвокати або родичі військовозобов'язаних намагалися відстояти права, але ці ситуації не було зафіксовано", — заявив Камельчук.
Він також зазначив, що люди, які потрапляють до навчальних центрів, часто залишають службу через жорстоке ставлення до них.
Нагадаємо, у Верховній Раді позитивно висловились щодо випадків масових перевірок працівниками ТЦК громадських місць.
Також юрист пояснив доцільність таких перевірок та вказав на важливий нюанс.
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