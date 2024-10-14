Рейди ТЦК на концертах та в кафе — як це коментують у Раді

Рейд ТЦК на концерті "Океан Ельзи". Фото: t.me/truexakyiv

Рейди територіальних центрів комплектування пов'язані з тим, що немає ким поповнювати військові формування. У Верховній Раді вважають, що такі заходи необхідні.

Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко в ефірі Радіо Свобода.

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Федієнко вважає, що Генштаб, Міноборони і самі військові повинні більше розповідати цивільним військовозобов'язаним громадянам, що відбувається на фронті, який там стан і так далі.

"Хто вирішив нагадати? У нас є проблема у тому, що у нас немає, можливо, ким поповнювати військові формування. Хлопці там третій рік на війні, вони теж хочуть сходити на концерт "Океану Ельзи", сходити до ресторанів", — заявив він.

Крім того, депутат сказав, що зазвичай йдуть звернення від бойових військових командирів з приводу того, що їм не надходить поповнення і бракує людей.

"Тому відбулася така історія, що ТЦК, я так розумію, таким чином, в рамках чинного законодавства нагадали про те, що в обов’язковому порядку кожен військовозобов’язаний громадянин України повинен стати на військовий облік, бо це вже не право, а обов’язок", — підсумував Олександр Федієнко.

Рейди ТЦК — останні новини

Нагадаємо, 11 жовтня працівники ТЦК влаштували облаву біля Палацу спорту у Києві, де проходив концерт гурту "Океан Ельзи". Близько 50 військових перевіряли документи чоловіків, які були на заході.

Після цього в мережі знову масово почали продавати квитки на наступні квитки "Океан Ельзи". Через це деякі українці звинуватили фронтмена групи у співпраці з військовими.

Крім того, нещодавно у Львові співробітники ТЦК пішли шукати військовозобов'язаних у стриптиз-клубах. Це сталося в рамках рейду по нічних закладах міста.