Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Рейди ТЦК у кафе та на концертах — у Раді зробили несподівану заяву arrow

Рейди ТЦК у кафе та на концертах — у Раді зробили несподівану заяву

14 жовтня 2024 14:13
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
Рейди ТЦК на концертах та в кафе — як це коментують у Раді
Рейд ТЦК на концерті "Океан Ельзи". Фото: t.me/truexakyiv
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

Рейди територіальних центрів комплектування пов'язані з тим, що немає ким поповнювати військові формування. У Верховній Раді вважають, що такі заходи необхідні.

Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко в ефірі Радіо Свобода

Читайте також:

Що кажуть у Раді про рейди ТЦК

Федієнко вважає, що Генштаб, Міноборони і самі військові повинні більше розповідати цивільним військовозобов'язаним громадянам, що відбувається на фронті, який там стан і так далі. 

"Хто вирішив нагадати? У нас є проблема у тому, що у нас немає, можливо, ким поповнювати військові формування. Хлопці там третій рік на війні, вони теж хочуть сходити на концерт "Океану Ельзи", сходити до ресторанів", — заявив він.

Крім того, депутат сказав, що зазвичай йдуть звернення від бойових військових командирів з приводу того, що їм не надходить поповнення і бракує людей. 

"Тому відбулася така історія, що ТЦК, я так розумію, таким чином, в рамках чинного законодавства нагадали про те, що в обов’язковому порядку кожен військовозобов’язаний громадянин України повинен стати на військовий облік, бо це вже не право, а обов’язок", — підсумував Олександр Федієнко. 

Рейди ТЦК — останні новини

Нагадаємо, 11 жовтня працівники ТЦК влаштували облаву біля Палацу спорту у Києві, де проходив концерт гурту "Океан Ельзи". Близько 50 військових перевіряли документи чоловіків, які були на заході.

Після цього в мережі знову масово почали продавати квитки на наступні квитки "Океан Ельзи". Через це деякі українці звинуватили фронтмена групи у співпраці з військовими.

Крім того, нещодавно у Львові співробітники ТЦК пішли шукати військовозобов'язаних у стриптиз-клубах. Це сталося в рамках рейду по нічних закладах міста.

Верховна Рада концерт кафе мобілізація ТЦК та СП "Океан Ельзи"

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:56 На Одещині затримали ділка, який наживався на ухилянтах

14:44 Дощі та зниження температури — прогноз для Києва від Укргідрометцентру на завтра

14:43 Похолодання та дощ — в Укргідрометцентрі назвали області, які завтра накриє негода

14:26 Росіяни готують новий штурм на півдні України — де нанесуть удар

14:25 Харків заллють дощі — синоптики попередили мешканців про небезпеку завтра

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

14:19 "Жирна" ціль — у ДПСУ показали, як прикордонники знищили гармату-гаубицю росіян

14:16 В Україні суттєво зростуть мінімальні ціни на вино — причини

14:13 Рейди ТЦК у кафе та на концертах — у Раді зробили несподівану заяву

14:09 В Укргідрометцентрі попередили мешканців Львова про мокрий сніг та дощі завтра

13:59 Командир бригади Азов Денис Прокопенко привітав бійців з Днем створення УПА

14:56 На Одещині затримали ділка, який наживався на ухилянтах

14:44 Дощі та зниження температури — прогноз для Києва від Укргідрометцентру на завтра

14:43 Похолодання та дощ — в Укргідрометцентрі назвали області, які завтра накриє негода

14:26 Росіяни готують новий штурм на півдні України — де нанесуть удар

14:25 Харків заллють дощі — синоптики попередили мешканців про небезпеку завтра

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

14:19 "Жирна" ціль — у ДПСУ показали, як прикордонники знищили гармату-гаубицю росіян

14:16 В Україні суттєво зростуть мінімальні ціни на вино — причини

14:13 Рейди ТЦК у кафе та на концертах — у Раді зробили несподівану заяву

14:09 В Укргідрометцентрі попередили мешканців Львова про мокрий сніг та дощі завтра

13:59 Командир бригади Азов Денис Прокопенко привітав бійців з Днем створення УПА

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

Text

13:01 Юрист прокоментував рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

Text

13:00 Переговори Путіна й Шольца та скасування Рамштайну — ефір День.LIVE

Text

12:41 Засідання "Рамштайн" до виборів в США не буде — нардеп назвав причину

Text

11:54 Воюватимуть бідні — Доній розкритикував ідею економічного бронювання

Text

08:00 "Полювання" ТЦК та участь солдатів КНДР у війні — ефір Ранок.LIVE

13 жовтня 2024
Text

18:07 Акція на підтримку полонених бійців у Києві — родичі поділилися історіями пошуку

12 жовтня 2024
Text

17:35 У Львові попрощалися з полеглим чоловіком дочки Ірини Фаріон та його побратимом

Text

14:46 Вибори президента — що думають одесити

Text

12:34 Корупційні скандали у МСЕК та ураган у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

00:42 У Львові прощаються з зятем Фаріон, який загинув на фронті

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують