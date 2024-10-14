Рейды ТЦК на концертах и в кафе — как это комментируют в Раде

Рейд ТЦК на концерте "Океан Эльзы". Фото: t.me/truexakyiv

Рейды территориальных центров комплектования связаны с тем, что некому пополнять военные формирования. В Верховной Раде считают, что подобные меры необходимы.

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в эфире Радио Свобода.

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Федиенко считает, что Генштаб, Минобороны и сами военные должны больше рассказывать гражданским военнообязанным гражданам, что происходит на фронте, какое там состояние и так далее.

"Кто решил напомнить? У нас есть проблема в том, что у нас нет, возможно, кем пополнять военные формирования. Ребята там третий год на войне, они тоже хотят сходить на концерт "Океана Эльзы", сходить в рестораны", — заявил он.

Кроме того, депутат сказал, что обычно идут обращения от боевых военных командиров по поводу того, что им не поступает пополнение и не хватает людей.

"Поэтому произошла такая история, что ТЦК, я так понимаю, таким образом, в рамках действующего законодательства напомнили о том, что в обязательном порядке каждый военнообязанный гражданин Украины должен стать на военный учет, потому что это уже не право, а обязательно", — подытожил Александр Федиенко.

Рейды ТЦК — последние новости

Напомним, 11 октября работники ТЦК устроили облаву у Дворца спорта в Киеве, где проходил концерт группы "Океан Эльзы". Около 50 военных проверяли документы мужчин, которые находились на мероприятии.

После этого в сети снова массово начали продавать билеты на следующие билеты "Океан Эльзы". Поэтому некоторые украинцы обвинили фронтмена группы в сотрудничестве с военными.

Кроме того, недавно во Львове сотрудники ТЦК пошли искать военнообязанных в стриптиз-клубах. Это произошло в рамках рейда по ночным заведениям города.