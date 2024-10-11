Працівники ТЦК "ловлять" чоловіків перед концертом "Океан Ельзи" — відео

Працівники ТЦК біля Палацу спорту, де відбувається концерт "Океан Ельзи".Фото: скриншот

Військовослужбовці з ТЦК влаштували облаву на концерт українського гурту "Океан Ельзи", який нині проходить у столиці. Близько 50 військових перевіряють чоловіків, які прийшли послухати рок.

Про це повідомили ТСН.

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У Києві розпочався концерт українського гурту "Океан Ельзи". Близько 50 військових перевіряють чоловіків біля Палацу спорту, де і запланований захід.

Вони просять показати документи, перевіряють дані та деяких військовозобов'язаних забирають з собою у поліцейських автівках.

Головний представник ТЦК відмовився відповідати на питання журналістів та перенаправив їх до пресслужби для коментарів.

Нагадаємо, як вручатимуть повістки до військкомату поштою. Також суди скасували деякі штрафи, виписані працівниками ТЦК.