Скасування штрафів від ТЦК — відомі головні причини

Зала засідань Любешівського районного суду. Фото: пресслужба

За п'ять місяців суди розглянули 314 справ щодо скасування нових штрафів від територіальних центрів комплектування. У більшості випадків суди стають на бік позивачів та скасовують штрафи.

Про це повідомляє Опендатабот.

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Скасування штрафів від ТЦК

Зазначається, що після введення нових правил та штрафів за порушення правил військового обліку українські суди розглянули щонайменше 314 справ про оскарження штрафів від ТЦК з червня по жовтень поточного року.

Крім того, з кожним місяцем подібних справ все більше. До прикладу, якщо в червні їх було лише 10, у вересні кількість звернень досягла 148. Від початку жовтня вже розглянуто 34 справи.

Кількість справ щодо скасування штрафів від ТЦК. Фото: Опендатабот

У більшості випадків суди залишаються на боці позивачів та скасовують штрафи. Є три головних причини, через які це відбувається:

недотримання ТЦК процедури накладення штрафу;

відсутність переконливих доказів вчинення порушень громадянами;

штрафи накладаються за період, коли нові норми ще не набули чинності, що є підставою для їх скасування.

Також відомо, що від початку року до липня ТЦК склали майже 12 тисяч штрафів. Лише за перших пів року до виконавчої служби вже надійшло більше штрафів, аніж за весь минулий рік.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як дізнатися про наявність штрафу від ТЦК

Також ми повідомляли, що з жовтня 2024 року в Україні запрацював механізм мобілізації без участі ТЦК та СП. Однак не усі військові частини зможуть мобілізувати добровольців.