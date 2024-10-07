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Юрист пояснив, як дізнатися про наявність штрафу від ТЦК

7 жовтня 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Юрист назвав кілька способів дізнатися про штраф від ТЦК
Військовослужбовці ТЦК. Фото ілюстративне: Вінницький ТЦК
Артем Кругленко - Редактор

В умовах воєнного стану громадянам, які порушують правила військового обліку, загрожує штраф на суму від 17 тисяч гривень до 25 тисяч гривень. Якщо ж порушник є посадовцем або юридичною особою, сплачувати йому доведеться вдвічі більше: від 34 тисяч гривень до 59,5 тисячі гривень.

Про те, як дізнатися про наявність штрафу від ТЦК, у коментарі для "РБК-Україна" пояснив юрист Дмитро Франчук.

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Правознавець повідомив про кілька способів перевірки наявності штрафу за порушення правил військового обліку.

Як дізнатися про штраф від ТЦК:

  • з'явитися до ТЦК за місцем реєстрації, щоб отримати інформацію про наявність, суму та причину накладення штрафу або ж про його відсутність;
  • скористатися електронним сервісом "Дія": у розділі "Сервіси" обрати "Вчинення заходів щодо штрафів за порушення правил військового обліку";
  • у мобільному застосунку "Дія" в розділі "Послуги" обрати "Вчинення заходів щодо штрафів за порушення правил військового обліку";
  • у разі отримання поштового повідомлення про накладення штрафу.

Також, за даними Мін'юсту, інформацію про громадян, щодо яких після штрафу від ТЦК розпочали виконавче провадження, міститься в Автоматизованій системі виконавчого провадження (АСВП).

Нагадаємо, адвокат Ростислав Кравець пояснив, як вплине скорочення термінів явки до ТЦК за повісткою на мобілізаційний процес. Від початку жовтня у військовозобов'язаних на це вдвічі менше часу.

Також ми повідомляли, що чоловіки, дружини яких мають інвалідність, можуть виїжджати за кордон. Щоправда, для цього необхідно підготувати деякі документи.

штраф військовий призов військовий облік мобілізація ТЦК та СП

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