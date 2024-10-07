Юрист назвав кілька способів дізнатися про штраф від ТЦК

Військовослужбовці ТЦК. Фото ілюстративне: Вінницький ТЦК

В умовах воєнного стану громадянам, які порушують правила військового обліку, загрожує штраф на суму від 17 тисяч гривень до 25 тисяч гривень. Якщо ж порушник є посадовцем або юридичною особою, сплачувати йому доведеться вдвічі більше: від 34 тисяч гривень до 59,5 тисячі гривень.

Про те, як дізнатися про наявність штрафу від ТЦК, у коментарі для "РБК-Україна" пояснив юрист Дмитро Франчук.

Читайте також:

Як перевірити, чи є штраф від ТЦК

Правознавець повідомив про кілька способів перевірки наявності штрафу за порушення правил військового обліку.

Як дізнатися про штраф від ТЦК:

з'явитися до ТЦК за місцем реєстрації, щоб отримати інформацію про наявність, суму та причину накладення штрафу або ж про його відсутність;

скористатися електронним сервісом "Дія": у розділі "Сервіси" обрати "Вчинення заходів щодо штрафів за порушення правил військового обліку";

у мобільному застосунку "Дія" в розділі "Послуги" обрати "Вчинення заходів щодо штрафів за порушення правил військового обліку";

у разі отримання поштового повідомлення про накладення штрафу.

Також, за даними Мін'юсту, інформацію про громадян, щодо яких після штрафу від ТЦК розпочали виконавче провадження, міститься в Автоматизованій системі виконавчого провадження (АСВП).

Нагадаємо, адвокат Ростислав Кравець пояснив, як вплине скорочення термінів явки до ТЦК за повісткою на мобілізаційний процес. Від початку жовтня у військовозобов'язаних на це вдвічі менше часу.

Також ми повідомляли, що чоловіки, дружини яких мають інвалідність, можуть виїжджати за кордон. Щоправда, для цього необхідно підготувати деякі документи.