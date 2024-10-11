Отмена штрафов от ТЦК — известные главные причины

Зал заседаний Любешовского районного суда. Фото: пресс-служба

За пять месяцев суды рассмотрели 314 дел по отмене новых штрафов от территориальных центров комплектования. В большинстве случаев суды становятся на сторону истцов и отменяют штрафы.

Об этом сообщает Опендатабот.

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Отмена штрафов от ТЦК

Отмечается, что после введения новых правил и штрафов за нарушение правил военного учета украинские суды рассмотрели по меньшей мере 314 дел об обжаловании штрафов от ТЦК с июня по октябрь текущего года.

Кроме того, с каждым месяцем подобных дел все больше. К примеру, если в июне их было всего 10, в сентябре количество обращений достигло 148. С начала октября уже рассмотрено 34 дела.

Количество дел по отмене штрафов от ТЦК. Фото: Опендатабот

В большинстве случаев суды остаются на стороне истцов и отменяют штрафы. Есть три главные причины, по которым это происходит:

несоблюдение ТЦК процедуры наложения штрафа;

отсутствие убедительных доказательств совершения нарушений гражданами;

штрафы налагаются за период, когда новые нормы еще не вступили в силу, что является основанием для их отмены.

Также известно, что с начала года по июль ТЦК составили почти 12 тысяч штрафов. Только за первые полгода в исполнительную службу уже поступило больше штрафов, чем за весь прошлый год.

Напомним, недавно мы писали, как узнать о наличии штрафа от ТЦК

Также мы сообщали, что с октября 2024 года в Украине заработал механизм мобилизации без участия ТЦК и СП. Однако не все воинские части смогут мобилизовать добровольцев.