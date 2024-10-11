Работники ТЦК "ловят" мужчин перед концертом "Океан Эльзы" — видео

Работники ТЦК возле Дворца спорта, где начался концерт "Океан Ельзи".Фото: скриншот

Военнослужащие из ТЦК устроили облаву на концерт украинской группы "Океан Ельзи", которая сейчас проходит в столице. Около 50 военных проверяют мужчин, пришедших послушать рок.

Об этом сообщили ТСН.

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В Киеве начался концерт украинской группы "Океан Ельзи". Около 50 военных проверяют мужчин у Дворца спорта, где и запланировано мероприятие.

Они просят показать документы, проверят данные и некоторых военнообязанных уносят с собой в полицейских автомобилях.

Главный представитель ТЦК отказался отвечать на вопросы журналистов и перенаправил их в пресс-службу для комментариев.

Напомним, как будут вручать повестки в военкомат по почте. Также суды упразднили некоторые штрафы, выписанные работниками ТЦК.