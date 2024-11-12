ТЦК не справились с мобилизацией и нарушают права граждан, считает депутат Юрий Камельчук

Сотрудники ТЦК проверяют документы военнообязанного. Иллюстративное фото: УНИАН

Народный депутат Юрий Камельчук высказался за расформирование ТЦК и СП, ссылаясь на их "неэффективность и некомпетентность". По его мнению, эти центры не справились с мобилизационными задачами.

Об этом он сообщил в эфире программы Ранок.LIVE.

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Камельчук отметил, что в интернете широко распространяются видеоматериалы, демонстрирующие действия работников ТЦК, которые он считает некомпетентными.

"Это не один и не два видеоролика. За это время мы увидели тысячи таких записей. А сколько еще осталось незамеченным, а сколько было случаев, когда юристы, адвокаты или родственники военнообязанных пытались отстоять права, но эти ситуации не были зафиксированы", — заявил Камельчук.

Он также отметил, что люди, которые попадают в учебные центры, часто оставляют службу из-за жестокого отношения к ним.

Напомним, в Верховной Раде положительно высказались по поводу случаев массовых проверок работниками ТЦК общественных мест.

Также юрист объяснил целесообразность таких проверок и указал важный нюанс.