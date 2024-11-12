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Які документи має подати в ТЦК педагог на оформлення відстрочки

12 листопада 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Чи має право педагог зі ставкою 0,75 на відстрочку — перелік необхідних документів
Рекрутинговий центр. Фото: Центр рекрутингу української армії
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Під час мобілізації деякі категорії професій підлягають оформленню відстрочки. Зокрема, право на це мають наукові й науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти і не тільки. Як оформити відстрочку від мобілізації педагогу та які документи для цього потрібні?

Нюанси про відстрочку від мобілізацію для викладачів пояснив адвокат Юрій Айвазян.

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Чи має право педагог з 0,75 ставки на відстрочку

Як пояснив адвокат, згідно із статтею 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", є чіткий перелік категорій осіб, які можуть мати право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації:

  • наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти;
  • наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь;
  • педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти;
  • професійної (професійно-технічної) освіти;
  • закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти;
  • наукових установах та організаціях;
  • закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки".

Які документи має подати військовозобов'язаний педагог для отримання відстрочки від призову на військову службу

Щоб отримати відстрочку від призову на військову службу до ТЦК та СП потрібно подавати такий перелік документів:

  • довідка закладу освіти або наукової установи (організації) про займану посаду за основним місцем роботи;
  • довідка про розмір частки ставки під час оплати праці;
  • диплом про науковий ступінь.

Який пакет документів має подати педагог на відстрочку, якщо хоче зробити це поштою

  • заяву про надання відстрочки (Додаток 4 до Постанови КМУ №560);
  • довідку із закладу освіти або наукової установи (організації) про займану посаду за основним місцем роботи;
  • довідку про розмір частки ставки під час оплати праці;
  • нотаріально завірені копії паспорту;
  • РНОКПП;
  • ВОДю

Як педагогу оформити відстрочку

Відповідно до Постанови КМУ від 16.05.2024 року №560 "Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період" порядок оформлення відстрочки наступний.

Якщо громадянин має всі підстави для одержання відстрочки від призову, то він має особисто подати на ім'я голови комісії районного чи міського ТЦК та СП або його відділу заяву за формою, яка визначена у додатку 4. Також до неї додаються документи, що підтверджують таке право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку, зазначені у переліку згідно з додатком 5. Заява військовозобов’язаного має бути обов'язково зареєстрована. 

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Приклад додатку 4. Фото: скриншот

Також важливо, що відстрочку від призову на військову службу від мобілізації можуть оформити за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів на підставі даних, які отримані з інших державних реєстрів або баз даних, які підтверджують, що військовозобов’язаний має право на відстрочку з підстав, визначених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Що обов'язково має зробити комісія під час розгляду заяви на відстрочку

Комісія має вивчити отриману заяву та надані документи, оцінити, чи законними є підстави та підготувати за потреби запит до відповідних органів державної влади, щоб уточнити інформацію про реальне право заявника на відстрочку. Також комісія має право використовувати інформацію з публічних електронних реєстрів. 

"Комісія зобов’язана розглянути отримані на розгляд заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, протягом семи днів з дати надходження, але не пізніше ніж протягом наступного дня від дати отримання інформації на запити до органів державної влади", — пояснив адвокат. 

Надалі на підставі отриманих інформацій та даних, комісія має ухвалити рішення про надання або відмову у наданні відстрочки, що має бути засвідчено протоколом, який вона ж і оформлює. 

Чи має комісія сповістити громадянина про рішення щодо відстрочки

Так, комісія має повідомити громадянина телефоном чи електронним зв'язком або ж поштою заявника не пізніше наступного дня після ухвалення рішення. 

Якщо комісія схвалила надання відстрочки військовозобов'язаному, то йому мають надати довідку із зазначенням строку відстрочки за формою визначеною додатком 6. Якщо комісія відмовляє — його мають сповістити  письмово і обов'язково вказати причини відмови за формою, визначеною у додатку 7. Таке рішення може бути оскаржене у судовому порядку.

Чи мають право мобілізувати громадянина, поки він оформлює відстрочку

До ухвалення комісією рішення військовозобов’язаний не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період. 

Нагадаємо, нещодавно журналісти звернули увагу на некоректну роботу застосунку Резерв+, який фактично звузив права багатодітних батьків на отримання відстрочки від мобілізації.

Також нагадаємо, що ми писали про те, як правильно написати рекомендаційний лист в ТЦК військовозобов’язаному громадянину, який має право на відстрочку.

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