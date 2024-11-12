Имеет ли право педагог со ставкой 0,75 на отсрочку — список необходимых документов

Рекрутинговый центр. Фото: Центр рекрутинга украинской армии

При мобилизации некоторые категории профессий подлежат оформлению отсрочки. В частности, право на это имеют научные и научно-педагогические работники высшего и профессионального высшего образования и не только. Как оформить отсрочку от мобилизации педагогу и какие документы нужны для этого?

Нюансы об отсрочке от мобилизации для преподавателей объяснил адвокат Юрий Айвазян.

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Как пояснил адвокат, согласно статье 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" есть четкий перечень категорий лиц, которые могут иметь право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации:

научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования;

научных учреждений и организаций, имеющих ученую степень;

педагогические работники учреждений профессионального образования;

профессионального (профессионально-технического) образования;

заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования;

научных учреждениях и организациях;

заведениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки".

Какие документы должен подать военнообязанный педагог для получения отсрочки от призыва на военную службу

Чтобы получить отсрочку от призыва на военную службу в ТЦК и СП, нужно подавать следующий перечень документов:

справка учебного заведения или научного учреждения (организации) о занимаемой должности по основному месту работы;

справка о размере доли ставки при оплате труда;

диплом о научной степени.

Какой пакет документов должен подать педагог на отсрочку, если хочет сделать это по почте

заявление о предоставлении отсрочки (Приложение 4 к Постановлению КМУ №560);

справку из учебного заведения или научного учреждения (организации) о занимаемой должности по основному месту работы;

справку о размере доли ставки при оплате труда;

нотариально заверенные копии паспорта;

РНОКПП;

ВОД.

Как педагогу оформить отсрочку

В соответствии с Постановлением КМУ от 16.05.2024 №560 "Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период" порядок оформления отсрочки следующий.

Если у гражданина есть все основания для получения отсрочки от призыва, то он должен лично подать на имя председателя комиссии районного или городского ТЦК и СП или его отдела заявление по форме, определенной в приложении 4. Также к нему прилагаются документы, подтверждающие такое право на отсрочку или копии таких документов, заверенные в установленном порядке, указанные в перечне согласно приложению 5. Заявление военнообязанного должно быть обязательно зарегистрировано.

Пример приложения 4. Фото: скриншот

Также важно, что отсрочку от призыва на военную службу от мобилизации могут оформить с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов на основании данных, полученных из других государственных реестров или баз данных, подтверждающих, что военнообязанный имеет право на отсрочку по основаниям, определенным статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Что обязательно должна сделать комиссия при рассмотрении заявления на отсрочку

Комиссия должна изучить полученное заявление и предоставленные документы, оценить, законны ли основания и подготовить при необходимости запрос в соответствующие органы государственной власти, чтобы уточнить информацию о реальном праве заявителя на отсрочку. Также комиссия имеет право использовать информацию из публичных электронных реестров.

"Комиссия обязана рассмотреть полученные на рассмотрение заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку, в течение семи дней с даты поступления, но не позднее чем в течение следующего дня с даты получения информации по запросам в органы государственной власти", — пояснил адвокат.

В дальнейшем на основании полученных информаций и данных комиссия должна принять решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки, что должно быть удостоверено протоколом, который она же и оформляет.

Должна ли комиссия известить гражданина о решении по отсрочке

Так, комиссия должна сообщить гражданину по телефону или электронной связи или почтой заявителя не позднее следующего дня после принятия решения.

Если комиссия одобрила предоставление отсрочки военнообязанному, ему должны предоставить справку с указанием срока отсрочки по форме определенной приложением 6. Если комиссия отказывает — его должны известить письменно и обязательно указать причины отказа по форме, определенной в приложении 7. Такое решение может быть обжаловано в судебном порядке.

Имеют ли право мобилизовать гражданина, пока он оформляет отсрочку

До принятия комиссией решение военнообязанный не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации на особый период.

Напомним, недавно журналисты обратили внимание на некорректную работу приложения Резерв+ , который фактически сузил права многодетных родителей на получение отсрочки от мобилизации.

Также напомним, что мы писали о том, как правильно написать рекомендательное письмо в ТЦК военнообязанному гражданину, имеющему право на отсрочку.