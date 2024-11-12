ТЦК хотят расформировать — детали рассказали нардепы

Сотрудник ТЦК общается с гражданским. Фото: Львовский областной ТЦК и СП

Народные депутаты Украины предлагают распустить территориальные центры комплектования и социальной поддержки и сформировать из их работников более десяти бригад. А вместо ТЦК нужно создать рекрутинговые агентства.

Об этом сообщила народный депутат Юлия Яцик в эфире Ранок.LIVE во вторник, 12 ноября.

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Нардеп Юлия Яцык заявила, что временная следственная комиссия Верховной Рады предлагает распустить ТЦК и отправить сотрудников, которые являются военными, в зону боевых действий для выполнения задач. Из того количества военных, что работают в военкоматах, можно создать десять бригад.

Народная избранница отметила, в Министерстве обороны уже работают над созданием рекрутинговых центров вместо ТЦК.

"Работники терцентров комплектования являются военнослужащими, которые могут эффективно выполнять свои задачи в зоне боевых действий. Например, из численности сегодняшнего количества военнослужащих ТЦК можно создать более 10 полноценных бригад", — сказала Яцык.

Точную цифру военных, которые работают в ТЦК и которых можно было бы отправить на фронт, нардеп не озвучила.

Напомним, адвокат объяснил, как правильно написать рекомендательное письмо в ТЦК военнообязанному гражданину, имеющему право на отсрочку.

Также Новини.LIVE писали, что нардеп Юрий Камельчук высказался за расформирование ТЦК, ссылаясь на их "неэффективность и некомпетентность". По его мнению, эти центры не справились с мобилизационными задачами.