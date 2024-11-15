Имеют ли право в ТЦК сразу отказывать в предоставлении отсрочки

Очередь из мужчин в ТЦК. Фото архивное: Четверта влада

Некоторые категории граждан Украины могут оформить отсрочку от мобилизации и должны с необходимыми документами, подтверждающими такое право, обратиться в территориальные центры комплектования для ее оформления. Однако что делать, если в ТЦК сразу отказывают в предоставлении отсрочки не рассмотрев документы?

Как поступить в случае отказа предоставления отсрочки в ТЦК читайте на Новини.LIVE.

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Кто в ТЦК решает предоставлять ли отсрочку военнообязанному

Согласно постановлению Кабмина, в ТЦК работает специальная комиссия, которая имеет полномочия решать по предоставлению разрешения или отказу в оформлении отсрочки. Эта комиссия состоит из:

руководителя соответствующего отдела ТЦК;

представителей подразделений образования и науки, здравоохранения;

социальной защиты населения;

службы по делам детей или ЦНАП районной или городской госадминистрации.

Отметим, что состав комиссии для разбирательства может варьироваться в зависимости от того, какие основания называет военнообязанный.

Комиссия должна рассмотреть заявление об отсрочке в течение семи дней с даты подачи. В дальнейшем о решении комиссии военнообязанный будет уведомлен по телефону. После этого можно забрать выписку с подписью и печатью руководителя ТЦК — она будет подтверждать отсрочку, если, например, решение комиссии было положительным.

Впоследствии новый статус появится и в электронном военно-учетном документе в Резерв+.

В ТЦК отказали в приеме документов на отсрочку – что делать

Если случается такой случай, что военнообязанному еще с порога отказали в оформлении отсрочки и даже не рассмотрели документы, то это грубое нарушение закона.

Полномочия о принятии отрицательного или положительного решения об отсрочке имеет только комиссия. В ТЦК могут, например, отметить проблемы с документами или неполный перечень, однако, категорический отказ в приеме заявления на отсрочки является незаконным.

Куда обращаться с жалобой на работу ТЦК

Такие действия работников районного ТЦК можно оспорить через областной или городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки в порядке. В жалобе обязательно следует отметить, что основания для отказа в рассмотрении заявления на отсрочку не предусмотрены в общих положениях действующего законодательства

Кроме того, военнообязанный может оспорить его в суде заключение комиссии.

Напомним, отсрочка предоставляется военнообязанным районным ТЦК и комиссией не дольше, чем на 90 дней. Как ее продолжить дальше и куда обращаться?

Тем временем в Украине ведутся дискуссии о предложении нардепов распустить ТЦК и СП и создать рекрутинговые центры.