Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow В ТЦК с порога отказали в предоставлении отсрочки — что делать arrow

В ТЦК с порога отказали в предоставлении отсрочки — что делать

15 ноября 2024 08:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Имеют ли право в ТЦК сразу отказывать в предоставлении отсрочки
Очередь из мужчин в ТЦК. Фото архивное: Четверта влада
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Некоторые категории граждан Украины могут оформить отсрочку от мобилизации и должны с необходимыми документами, подтверждающими такое право, обратиться в территориальные центры комплектования для ее оформления. Однако что делать, если в ТЦК сразу отказывают в предоставлении отсрочки не рассмотрев документы?

Как поступить в случае отказа предоставления отсрочки в ТЦК читайте на Новини.LIVE.

Читайте также:

Кто в ТЦК решает предоставлять ли отсрочку военнообязанному

Согласно постановлению Кабмина, в ТЦК работает специальная комиссия, которая имеет полномочия решать по предоставлению разрешения или отказу в оформлении отсрочки. Эта комиссия состоит из:

  • руководителя соответствующего отдела ТЦК;
  • представителей подразделений образования и науки, здравоохранения;
  • социальной защиты населения;
  • службы по делам детей или ЦНАП районной или городской госадминистрации.

Отметим, что состав комиссии для разбирательства может варьироваться в зависимости от того, какие основания называет военнообязанный.

Комиссия должна рассмотреть заявление об отсрочке в течение семи дней с даты подачи. В дальнейшем о решении комиссии военнообязанный будет уведомлен по телефону. После этого можно забрать выписку с подписью и печатью руководителя ТЦК — она будет подтверждать отсрочку, если, например, решение комиссии было положительным.

Впоследствии новый статус появится и в электронном военно-учетном документе в Резерв+.

В ТЦК отказали в приеме документов на отсрочку – что делать

Если случается такой случай, что военнообязанному еще с порога отказали в оформлении отсрочки и даже не рассмотрели документы, то это грубое нарушение закона.

Полномочия о принятии отрицательного или положительного решения об отсрочке имеет только комиссия. В ТЦК могут, например, отметить проблемы с документами или неполный перечень, однако, категорический отказ в приеме заявления на отсрочки является незаконным.

Куда обращаться с жалобой на работу ТЦК

Такие действия работников районного ТЦК можно оспорить через областной или городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки в порядке. В жалобе обязательно следует отметить, что основания для отказа в рассмотрении заявления на отсрочку не предусмотрены в общих положениях действующего законодательства

Кроме того, военнообязанный может оспорить его в суде заключение комиссии.

Напомним, отсрочка предоставляется военнообязанным районным ТЦК и комиссией не дольше, чем на 90 дней. Как ее продолжить дальше и куда обращаться?

Тем временем в Украине ведутся дискуссии о предложении нардепов распустить ТЦК и СП и создать рекрутинговые центры.

нарушения мобилизация документы бронирование отсрочка ТЦК и СП

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:21 Оккупанты запустили по Украине дроны и ракеты — сколько сбила ПВО

09:17 Ночной обстрел Одессы — названы цели россиян

09:16 В Киеве случилась стрельба между мужчинами — как их наказал суд

09:05 В порту Нидерландов нашли 700 кг кокаина среди бананов

09:04 Украинцы могут потерять субсидию из-за родственника — причина

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

08:54 Военная помощь Украине от США — о какой сумме речь

08:47 Что отремонтируют на мосту Метро и как это повлияет на Киев

08:30 Взрывы были всю ночь — Краснодарский край атаковали БпЛА

08:30 Кто из студентов-мужчин может выехать из Украины и какие условия

08:26 Трамп выбрал на самые высокие должности своих сторонников, — CNN

09:21 Оккупанты запустили по Украине дроны и ракеты — сколько сбила ПВО

09:17 Ночной обстрел Одессы — названы цели россиян

09:16 В Киеве случилась стрельба между мужчинами — как их наказал суд

09:05 В порту Нидерландов нашли 700 кг кокаина среди бананов

09:04 Украинцы могут потерять субсидию из-за родственника — причина

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

08:54 Военная помощь Украине от США — о какой сумме речь

08:47 Что отремонтируют на мосту Метро и как это повлияет на Киев

08:30 Взрывы были всю ночь — Краснодарский край атаковали БпЛА

08:30 Кто из студентов-мужчин может выехать из Украины и какие условия

08:26 Трамп выбрал на самые высокие должности своих сторонников, — CNN

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

14 ноября 2024

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

Text

08:00 Реакция ТЦК на ДТП с военным в Харькове — эфир Ранок.LIVE

Text

04:30 В 3 ОШБр создали батальон из мобилизованных заключенных

Text

03:47 Рекрутинг может стать причиной успеха ВСУ — командир 3 ОШБр

Text

00:38 Нардеп против проекта бюджета, за который будут голосовать в Раде

14 ноября 2024
Text

21:42 В Третьей ОШБр раскритиковали освобождение от наказания за СОЧ

Text

18:57 Юрист объяснил, что является толчком к коррупции в работе ВЛК

Text

18:08 РФ может применить против Украины иранские ракеты — прямой эфир

Text

13:15 Экстренная встреча Байдена и Си Цзиньпина — эфир День.LIVE

Text

13:02 Биткоин может "убить" банки — экономист сказал к чему здесь Трамп

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

11:25 Мазурашу заявил, что не видит признаков подготовки к выборам

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

14 ноября 2024

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд