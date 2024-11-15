Имеют ли право в ТЦК сразу отказывать в предоставлении отсрочки

В ТЦК с порога отказали в предоставлении отсрочки — что делать
Некоторые категории граждан Украины могут оформить отсрочку от мобилизации и должны с необходимыми документами, подтверждающими такое право, обратиться в территориальные центры комплектования для ее оформления. Однако что делать, если в ТЦК сразу отказывают в предоставлении отсрочки не рассмотрев документы?
Как поступить в случае отказа предоставления отсрочки в ТЦК читайте на Новини.LIVE.
Кто в ТЦК решает предоставлять ли отсрочку военнообязанному
Согласно постановлению Кабмина, в ТЦК работает специальная комиссия, которая имеет полномочия решать по предоставлению разрешения или отказу в оформлении отсрочки. Эта комиссия состоит из:
- руководителя соответствующего отдела ТЦК;
- представителей подразделений образования и науки, здравоохранения;
- социальной защиты населения;
- службы по делам детей или ЦНАП районной или городской госадминистрации.
Отметим, что состав комиссии для разбирательства может варьироваться в зависимости от того, какие основания называет военнообязанный.
Комиссия должна рассмотреть заявление об отсрочке в течение семи дней с даты подачи. В дальнейшем о решении комиссии военнообязанный будет уведомлен по телефону. После этого можно забрать выписку с подписью и печатью руководителя ТЦК — она будет подтверждать отсрочку, если, например, решение комиссии было положительным.
Впоследствии новый статус появится и в электронном военно-учетном документе в Резерв+.
В ТЦК отказали в приеме документов на отсрочку – что делать
Если случается такой случай, что военнообязанному еще с порога отказали в оформлении отсрочки и даже не рассмотрели документы, то это грубое нарушение закона.
Полномочия о принятии отрицательного или положительного решения об отсрочке имеет только комиссия. В ТЦК могут, например, отметить проблемы с документами или неполный перечень, однако, категорический отказ в приеме заявления на отсрочки является незаконным.
Куда обращаться с жалобой на работу ТЦК
Такие действия работников районного ТЦК можно оспорить через областной или городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки в порядке. В жалобе обязательно следует отметить, что основания для отказа в рассмотрении заявления на отсрочку не предусмотрены в общих положениях действующего законодательства
Кроме того, военнообязанный может оспорить его в суде заключение комиссии.
Напомним, отсрочка предоставляется военнообязанным районным ТЦК и комиссией не дольше, чем на 90 дней. Как ее продолжить дальше и куда обращаться?
Тем временем в Украине ведутся дискуссии о предложении нардепов распустить ТЦК и СП и создать рекрутинговые центры.
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