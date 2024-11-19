Военный учет в феврале 2025 - кто должен стать повторно на учет, новые правила

Очередь из мужчин. Фото: Новини.LIVE

Недавно Верховная Рада Украины продлила военное положение и всеобщую мобилизацию до 7 февраля 2025 года. Согласно этому военнообязанные должны продлить отсрочку от мобилизации, если они ее уже имеют и ее срок истекает.

Нужно ли идти в ТЦК для тех, кто уже раньше имел отсрочку, читайте на Новини.LIVE.

Читайте также:

Продолжают ли автоматически отсрочки после продления военного положения

Отсрочки от призыва не продолжаются автоматически при обновлении сроков военного положения. Все военнообязанные должны подать заявление о продлении отсрочки и повторно подтвердить основания, подтверждающие необходимость ее продления.

Отсрочка действует до истечения срока действия указа о мобилизации, а затем необходимо повторно подать документы на ее продление.

Следовательно, военнообязанным нужно обращаться в ТЦК и СП каждые полтора, два с половиной или три месяца, чтобы подать документы на продление отсрочки.

Вправе ли ТЦК и СП требовать личной явки для подачи заявлений

Постановление Кабмина № 560 определяет, что военнообязанный может подать на рассмотрение комиссии заявление в бумажной или электронной форме, в частности через применение Резерв+.

Однако, если в ТЦК и СП не могут проверить у военнообязанного основания для отсрочки от призыва даже через Единый государственный реестр призывников, то там могут потребовать предоставления соответствующих подтверждающих документов. Также работники ТЦК должны сообщить военнообязанному о времени и дате подачи дополнительных документов.

Также важен нюанс: военнообязанные, у которых срок действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период не завершился , на медицинское освидетельствование не направляются. Тем не менее, есть случаи, когда военнообязанные принимаются на военную службу по контракту – тогда осмотр необходим.

Напомним, Правительство также обновило правила бронирования работников, которые вступят в силу с 1 декабря. Кто потеряет бронирование от мобилизации и по каким основаниям его могут досрочно аннулировать.

Также юристы объяснили, что делать, когда в ТЦК с порога сразу отказали в предоставлении отсрочки — имеют ли они на это право и куда обращаться в таких случаях.