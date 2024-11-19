Военный учет в феврале 2025 - кто должен стать повторно на учет, новые правила

Кто должен повторно прийти в ТЦК в феврале 2025 года на учет
Недавно Верховная Рада Украины продлила военное положение и всеобщую мобилизацию до 7 февраля 2025 года. Согласно этому военнообязанные должны продлить отсрочку от мобилизации, если они ее уже имеют и ее срок истекает.
Нужно ли идти в ТЦК для тех, кто уже раньше имел отсрочку, читайте на Новини.LIVE.
Продолжают ли автоматически отсрочки после продления военного положения
Отсрочки от призыва не продолжаются автоматически при обновлении сроков военного положения. Все военнообязанные должны подать заявление о продлении отсрочки и повторно подтвердить основания, подтверждающие необходимость ее продления.
Отсрочка действует до истечения срока действия указа о мобилизации, а затем необходимо повторно подать документы на ее продление.
Следовательно, военнообязанным нужно обращаться в ТЦК и СП каждые полтора, два с половиной или три месяца, чтобы подать документы на продление отсрочки.
Вправе ли ТЦК и СП требовать личной явки для подачи заявлений
Постановление Кабмина № 560 определяет, что военнообязанный может подать на рассмотрение комиссии заявление в бумажной или электронной форме, в частности через применение Резерв+.
Однако, если в ТЦК и СП не могут проверить у военнообязанного основания для отсрочки от призыва даже через Единый государственный реестр призывников, то там могут потребовать предоставления соответствующих подтверждающих документов. Также работники ТЦК должны сообщить военнообязанному о времени и дате подачи дополнительных документов.
Также важен нюанс: военнообязанные, у которых срок действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период не завершился , на медицинское освидетельствование не направляются. Тем не менее, есть случаи, когда военнообязанные принимаются на военную службу по контракту – тогда осмотр необходим.
Напомним, Правительство также обновило правила бронирования работников, которые вступят в силу с 1 декабря. Кто потеряет бронирование от мобилизации и по каким основаниям его могут досрочно аннулировать.
Также юристы объяснили, что делать, когда в ТЦК с порога сразу отказали в предоставлении отсрочки — имеют ли они на это право и куда обращаться в таких случаях.
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