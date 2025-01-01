Изменение регистрации в ТЦК – когда военнообязанный не может изменить ТЦК

Гражданин становится на военный учет в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Военнообязанный гражданин имеет право поменять место военного учета, зарегистрировавшись в другом территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Но существуют ситуации, когда смена места военной регистрации невозможна.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Каждый военнообязанный гражданин должен состоять на военном учете в территориальном центре комплектования.

Состоять на военном учете гражданин может только в том ТЦК, на территории которого проживает или имеет государственную регистрацию.

При этом гражданин может изменить место военного учета — перерегистрироваться в другом ТЦК, если он переехал по другому адресу.

Когда нельзя менять ТЦК

Но есть случаи, когда граждане не могут поменять свой ТЦК на другой.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил гражданину, что такая ситуация возможна тогда, когда, например, гражданин прошел ВВК, получил заключение о временной непригодности, но это заключение еще не было утверждено областным ВВК.

Вместе с тем, после утверждения этого заключения гражданин во время регистрации в новом ТЦК не будет вынужден проходить новую ВВК: "Если вы будете признаны временно неприданным, то не вижу причины направлять вас снова на ВВК".

Напомним, мы ранее писали о том, законно ли требование идти в ТЦК, если лицо сняли с учета.

Также мы сообщали о том, кто должен повторно прийти в ТЦК в феврале 2025 года на учет.