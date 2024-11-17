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Чи законна вимога йти до ТЦК, якщо особу зняли з обліку

17 листопада 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Зняття з військового обліку — як це зробити та чи треба йти в ТЦК
Працівники ТЦК. Фото архівне: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В законодавстві України передбачені випадки, коли військовозобов'язану особу можуть зняти з військового обліку. Чи потрібно йти до ТЦК, якщо особа має статус знятої з військового обліку та хто має право на таку процедуру.

Нюанси пояснили юристи адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери"

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Що означає статус "знятий з військового обліку"

Це тимчасове поняття. Це зовсім не означає, що громадянин звільнений від статусу військовозобов'язаного. Людина й надалі виконує обов'язки щодо військового обліку.

Кого з військовозобов'язаних можуть зняти з військового обліку

  • тих, хто змінює місце проживання та переїжджає проживати у ту місцевість, де юрисдикція ТЦК та СП, який закріпив на обліку військового, не поширюється;
  • ті, кого прийняли на навчання у заклади фахової передвищої військової освіти, а також у вищі військові навчальні заклади;
  • тих, то відбуває покарання у виправних колоніях чи установах відбування покарань за злочини у вигляді позбавлення волі чи примусових заходів медичного характеру;
  • тих, хто був зарахованим до військового оперативного резерву, зокрема, це колишні військові, учасники АТО, та Операцій Об’єднаних Сил;
  • в окремих випадках за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України.

В яких випадках навіть при знятті з обліку треба йти до ТЦК

  • Якщо військовий переїхав, то він має встати на військовий облік у новий відділ ТЦК та СП, юрисдикція якого поширюється на даний населений пункт.
  • Якщо військовий змінює місце прописки.
  • При процедурі оформлення зняття з військового обліку.
  • Після отримання відмітки "Знятий з військового обліку".

Як військовозобов'язаному знятися з військового обліку 

Перш за все потрібно з'явитись особисто в той відділ ТЦК та СП, який і закріпив на облік військовозобов'язаного та подати там заяву. Однак, це не позбуває необхідності пройти всі мобілізаційні процедури: громадянин мусить перед цим оновити облікові дані, пройти ВЛК та виявити підстави для відстрочки. 

Які документи потрібно подати на зняття з військового обліку

  • заяву з обґрунтованою підставою для зняття з обліку;
  • паспорт;
  • ВОД (військово-обліковий документ) — тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, військовий квиток, тощо;
  • документи, які можуть бути доказами для підстав, які зазначені у заяві

Зняли з військового обліку у військкоматі — що робити далі 

Після отримання такої відмітки військовозобов'язаний повинен стати на облік до іншого ТЦК та СП або ж до іншого органу, де має перебувати на військовому обліку. Це потрібно зробити не пізніше семи днів з моменту зняття з обліку, а не раніше трьох днів до вибуття з місця проживання треба знятися. 

Нагадаємо, під час мобілізаційних заходів є випадки, коли на блокпості можуть вручити повістку. Юристи пояснили чи законно це.

Також адвокат пояснив чому в ТЦК варто брати з собою оригінали документів при оформлення відстрочки.

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