Зняття з військового обліку — як це зробити та чи треба йти в ТЦК

Чи законна вимога йти до ТЦК, якщо особу зняли з обліку
В законодавстві України передбачені випадки, коли військовозобов'язану особу можуть зняти з військового обліку. Чи потрібно йти до ТЦК, якщо особа має статус знятої з військового обліку та хто має право на таку процедуру.
Нюанси пояснили юристи адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".
Що означає статус "знятий з військового обліку"
Це тимчасове поняття. Це зовсім не означає, що громадянин звільнений від статусу військовозобов'язаного. Людина й надалі виконує обов'язки щодо військового обліку.
Кого з військовозобов'язаних можуть зняти з військового обліку
- тих, хто змінює місце проживання та переїжджає проживати у ту місцевість, де юрисдикція ТЦК та СП, який закріпив на обліку військового, не поширюється;
- ті, кого прийняли на навчання у заклади фахової передвищої військової освіти, а також у вищі військові навчальні заклади;
- тих, то відбуває покарання у виправних колоніях чи установах відбування покарань за злочини у вигляді позбавлення волі чи примусових заходів медичного характеру;
- тих, хто був зарахованим до військового оперативного резерву, зокрема, це колишні військові, учасники АТО, та Операцій Об’єднаних Сил;
- в окремих випадках за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України.
В яких випадках навіть при знятті з обліку треба йти до ТЦК
- Якщо військовий переїхав, то він має встати на військовий облік у новий відділ ТЦК та СП, юрисдикція якого поширюється на даний населений пункт.
- Якщо військовий змінює місце прописки.
- При процедурі оформлення зняття з військового обліку.
- Після отримання відмітки "Знятий з військового обліку".
Як військовозобов'язаному знятися з військового обліку
Перш за все потрібно з'явитись особисто в той відділ ТЦК та СП, який і закріпив на облік військовозобов'язаного та подати там заяву. Однак, це не позбуває необхідності пройти всі мобілізаційні процедури: громадянин мусить перед цим оновити облікові дані, пройти ВЛК та виявити підстави для відстрочки.
Які документи потрібно подати на зняття з військового обліку
- заяву з обґрунтованою підставою для зняття з обліку;
- паспорт;
- ВОД (військово-обліковий документ) — тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, військовий квиток, тощо;
- документи, які можуть бути доказами для підстав, які зазначені у заяві
Зняли з військового обліку у військкоматі — що робити далі
Після отримання такої відмітки військовозобов'язаний повинен стати на облік до іншого ТЦК та СП або ж до іншого органу, де має перебувати на військовому обліку. Це потрібно зробити не пізніше семи днів з моменту зняття з обліку, а не раніше трьох днів до вибуття з місця проживання треба знятися.
Нагадаємо, під час мобілізаційних заходів є випадки, коли на блокпості можуть вручити повістку. Юристи пояснили чи законно це.
Також адвокат пояснив чому в ТЦК варто брати з собою оригінали документів при оформлення відстрочки.
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