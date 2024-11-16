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Чи варто брати в ТЦК оригінал документів, щоб оформити відстрочку

16 листопада 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Як оформити відстрочку в ТЦК — чи треба брати оригінали документів
Чоловіки у ТЦК. Фото: Четверта влада
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Для оформлення відстрочки від мобілізації військовозобов'язаний громадянин має подати у ТЦК та СП пакет документів, які згодом візьме на розгляд комісія для прийняття рішення про надання чи відмову у відтермінуванні. Проте, деякі документи комісія може не прийняти, якщо громадянин подав їх у неналежному вигляді.

Про це повідомила адвокатка Таміла Алексик.

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Чому в ТЦК краще брати з собою оригінали документів

Адвокатка пояснила, що інколи відмова комісії ТЦК під час розгляду доцільності надання відстрочки може бути пов'язана з тим, що громадянин подав ксерокопії документів. Зокрема, йдеться про такі копії документів, які були некоректно завірені або їм немає підтвердження.

До прикладу, якщо людина подала копію про певне рішення суду співробітникам ТЦК, то надалі їм треба перевірити його існування в електронному реєстрі. Інколи реєстр не показує такий документ, тож в комісії ТЦК можуть виникнути сумніви щодо справжності довідки, що може вплинути на відмову у наданні відстрочки.

"Тому до ТЦК потрібно приходити маючи при собі оригінали документів, а до заяви додати засвідчені у встановленому порядку копії, аби у працівників військкомату не виникало підстав для відмови", — пояснює Таміла Алексик.

В якому випадку комісія ТЦК може відмовити у відстрочці

Адвокатка наголошує, що найчастіше причиною у відмові є сумніви щодо відповідності і справжності документів, які громадяни подають у ТЦК. Тому вона радить брати з собою оригінали документів та надавати на місці потрібні копії. Проте, копії мають бути належним чином завірені. 

Коли є реальні підстави для відмови
Фахівчиня наводить приклад, коли комісія ТЦК та СП може відмовити у відстрочці.

"Якщо копія, наприклад, не завірена, то звісно, що у ТЦК можуть відмовити, бо є загальні положення, якими передбачено, якою повинна бути форма документу для отримання відстрочки", — пояснила Таміла Алексик.

ТЦК безпідставно відмовив у відстрочці — що робити

Якщо громадянину відмовили у ТЦК у наданні відстрочки і громадянин впевнений, що таке рішення є безпідставним, то дії працівників можна оскаржити через обласний або міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, а також звернутися до суду. У скарзі треба зазначити, що підстави для відмови не передбачено у загальних положеннях чинного законодавства.

Нагадаємо, адвокати пояснили чи мають право працівники ТЦК та СП роздавати повістки у потягах.

Також зазначимо, що у жовтні Кабмін змінив порядок вручення повісток через Укрпошту — в якому випадку вони вважаються врученими?

мобілізація документи ТЦК та СП адвокат військово-обліковий документ

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