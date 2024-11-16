Как оформить отсрочку в ТЦК — надо ли брать оригиналы документов

Мужчины в ТЦК. Фото: Четверта влада

Для оформления отсрочки от мобилизации военнообязанный гражданин должен подать в ТЦК и СП пакет документов, которые впоследствии примет комиссия для принятия решения о предоставлении или отказе в отсрочке. Однако некоторые документы комиссия может не принять, если гражданин подал их в ненадлежащем виде.

Об этом сообщила адвокат Тамила Алексик.

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Почему в ТЦК лучше брать с собой подлинники документов

Адвокат объяснила, что иногда отказ комиссии ТЦК при рассмотрении целесообразности предоставления отсрочки может быть связан с тем, что гражданин подал ксерокопии документов. В частности, речь идет о копиях документов, которые были некорректно заверены или им нет подтверждения.

Например, если человек подал копию об определенном решении суда сотрудникам ТЦК, то в дальнейшем им нужно проверить его существование в электронном реестре. Иногда реестр не показывает такой документ, поэтому у комиссии ТЦК могут возникнуть сомнения в подлинности справки, что может повлиять на отказ в предоставлении отсрочки.

"Поэтому в ТЦК нужно приходить, имея при себе оригиналы документов, а к заявлению добавить заверенные в установленном порядке копии, чтобы у работников военкомата не возникало оснований для отказа", — объясняет Тамила Алексик.

В каком случае комиссия ТЦК может отказать в отсрочке

Адвокат отмечает, что чаще всего причиной в отказе являются сомнения в соответствии и подлинности документов, которые граждане представляют в ТЦК. Поэтому советует брать с собой оригиналы документов и предоставлять на месте нужные копии. Однако копии должны быть должным образом заверены.

Когда есть реальные основания для отказа

Специалист приводит пример, когда комиссия ТЦК и СП может отказать в отсрочке.

"Если копия, например, не заверена, то, конечно, что в ТЦК могут отказать, потому что есть общие положения, которыми предусмотрено, какой должна быть форма документа для получения отсрочки", — пояснила Тамила Алексик.

ТЦК безосновательно отказал в отсрочке – что делать

Если гражданину отказали в ТЦК в предоставлении отсрочки и он уверен, что такое решение безосновательно, то действия работников можно обжаловать через областной или городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки, а также обратиться в суд. В жалобе следует отметить, что основания для отказа не предусмотрены в общих положениях действующего законодательства.

Напомним, адвокаты объяснили, имеют ли право работники ТЦК и СП раздавать повестки в поездах.

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