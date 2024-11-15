Нові правила вручення повістки поштою від ТЦК — що треба знати

Відділення Укрпошти. Фото: УНІАН

Кабінет Міністрів України ввів у дію 8 жовтня 2024 року Постановку №1147 про нові правила вручення повісток поштою. Таким чином повістка від територіального центру комплектування прирівнюється до судової повістки, тож є чіткі правила, в які терміни її має отримати громадянин.

Про це повідомляє Львівський обласний ТЦК та СП.

Читайте також:

За скільки часу військовозобов'язаний має забрати повістку від ТЦК на пошті

Військовозобов'язаний має забрати повістку від ТЦК на пошті впродовж трьох днів.

Коли повістка на пошті вважається врученою громадянину

якщо представник пошти під підпис вручив безпосередньо особі листа з повісткою;

якщо лист з документом відправлено, але представник Укрпошти відмітив, що особа відмовилася отримувати таку повістку;

коли співробітник поштового зв'язку не зміг знайти особу, якій прийшла повістка з ТЦК;

у випадку, коли лист повертається до відправника після збігання терміну зберігання

У якому вигляді мають надходити повістки з ТЦК на пошту

Усі поштові відправлення з повістками від ТЦК мають направлятимя рекомендованим листом. У військкоматі додали, що списки автоматично генеруються системою "Оберіг" за критеріями, які визначає Генеральний штаб Збройних сил України. Такий формат працює централізовано по всіх областях.

Яка кримінальна відповідальність за неотримання повістки на пошті

Відповідальність громадян Україна за неотримання повістки встановлена у 210 статті Кодексу України про адміністративні правопорушення. У військовий період громадянина, який не забрав повістку на пошті, можуть оштрафувати на суму від 1000 до 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто станом на зараз це від 17 до 25 з половиною тисяч гривень.

Нагадаємо, за порушення правил військового обліку та мобілізації громадяни можуть бути оштрафовані. Проте, ТЦК та СП має право розглядати лише кілька проваджень у справах про адміністративне порушення.

Також ми пояснювали, як записатися в електронну чергу до ТЦК, щоб не стояти у "живих" чергах.