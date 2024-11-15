Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Кабмін змінив правила вручення повісток від ТЦК поштою arrow

Кабмін змінив правила вручення повісток від ТЦК поштою

15 листопада 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Нові правила вручення повістки поштою від ТЦК — що треба знати
Відділення Укрпошти. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Кабінет Міністрів України ввів у дію 8 жовтня 2024 року Постановку №1147 про нові правила вручення повісток поштою. Таким чином повістка від територіального центру комплектування прирівнюється до судової повістки, тож є чіткі правила, в які терміни її має отримати громадянин.

Про це повідомляє Львівський обласний ТЦК та СП.

Читайте також:

За скільки часу військовозобов'язаний має забрати повістку від ТЦК на пошті

Військовозобов'язаний має забрати повістку від ТЦК на пошті впродовж трьох днів. 

Коли повістка на пошті вважається врученою громадянину

  • якщо представник пошти під підпис вручив безпосередньо особі листа з повісткою;
  • якщо лист з документом відправлено, але представник Укрпошти відмітив, що особа відмовилася отримувати  таку повістку;
  • коли співробітник поштового зв'язку не зміг знайти особу, якій прийшла повістка з ТЦК;
  • у випадку, коли лист повертається до відправника після збігання терміну зберігання

У якому вигляді мають надходити повістки з ТЦК на пошту

Усі поштові відправлення з повістками від ТЦК мають направлятимя рекомендованим листом. У військкоматі додали, що списки автоматично генеруються системою "Оберіг" за критеріями, які визначає Генеральний штаб Збройних сил України. Такий формат працює централізовано по всіх областях.

Яка кримінальна відповідальність за неотримання повістки на пошті

Відповідальність громадян Україна за неотримання повістки встановлена у 210 статті Кодексу України про адміністративні правопорушення. У військовий період громадянина, який не забрав повістку на пошті, можуть оштрафувати на суму від 1000 до 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто станом на зараз це від 17 до 25 з половиною тисяч гривень.

Нагадаємо, за порушення правил військового обліку та мобілізації громадяни можуть бути оштрафовані. Проте, ТЦК та СП має право розглядати лише кілька проваджень у справах про адміністративне порушення.

Також ми пояснювали, як записатися в електронну чергу до ТЦК, щоб не стояти у "живих" чергах. 

пошта мобілізація повістки ТЦК та СП бойова повістка реєстр Оберіг

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

06:30 В Україні обвалились ціни на сою — вартість зернових у листопаді

06:30 Кабмін змінив правила вручення повісток від ТЦК поштою

06:22 Від служби не втечеш — чи можуть ТЦК роздавати повістки в потязі

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

06:10 Надбавки до пенсії у 2024 році — які суми та за що доплачують

05:51 Рекрутинг не врятує мобілізацію — Жорін з 3 ОШБр назвав причини

05:31 Уряд змінив порядок надання одноразової виплати сім'ям військових

05:24 З РФ небезпечно домовлятись — Подоляк назвав головні ризики

05:08 Загинула жінка та 40 тисяч без опалення — атака РФ на Одесу

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

06:30 В Україні обвалились ціни на сою — вартість зернових у листопаді

06:30 Кабмін змінив правила вручення повісток від ТЦК поштою

06:22 Від служби не втечеш — чи можуть ТЦК роздавати повістки в потязі

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

06:10 Надбавки до пенсії у 2024 році — які суми та за що доплачують

05:51 Рекрутинг не врятує мобілізацію — Жорін з 3 ОШБр назвав причини

05:31 Уряд змінив порядок надання одноразової виплати сім'ям військових

05:24 З РФ небезпечно домовлятись — Подоляк назвав головні ризики

05:08 Загинула жінка та 40 тисяч без опалення — атака РФ на Одесу

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

Text

04:30 У 3 ОШБр створили батальйон із мобілізованих ув'язанених

Text

03:47 Рекрутинг може стати причиною успіху ЗСУ — командир 3 ОШБр

Text

00:38 Нардеп проти проєкту бюджету, за який голосуватимуть в Раді

14 листопада 2024
Text

21:42 У Третій ОШБр розкритикували звільнення від покарання за СЗЧ

Text

18:57 Юрист пояснив, що є поштовхом до корупції у роботі ВЛК

Text

18:08 РФ може застосувати проти України іранські ракети — прямий ефір

Text

13:15 Екстрена зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна — ефір День.LIVE

Text

13:02 Біткоїн може "вбити" банки — економіст пояснив до чого тут Трамп

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

11:25 Мазурашу заявив, що не бачить ознак підготовки до виборів

Text

11:08 Захарова спростувала інформацію про заборону на виїзд спортсменам

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

14 листопада 2024

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд