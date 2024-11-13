Адміністративні порушення — які справи розглядає ТЦК чи законно це

Військкомат. Фото архівне: УНІАН

В Україні від 19 травня 2024 року в Україні за порушення правил військового обліку можуть оштрафувати на суму від 17 до 25,5 тисяч гривень, проте, цьому має передувати відкрите адміністративне провадження від ТЦК та СП. Зокрема, ТЦК та СП має право розглядати лише кілька проваджень у справах про адміністративне порушення.

Про це повідомило "Суспільне" управління комунікацій Командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

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про порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку;

про порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію;

про псування військово-облікових документів чи втрату їх з необережності.

Чи можуть ТЦК розглядати справу про адмінправопорушення не в присутності військовозобов'язаного

Якщо військовозобов'язаний таки вчинив порушення правил і його притягуватимуть до відповідальності, то справу щодо адмінправопорушення мають розглядати у його присутності.

Якщо людина відсутня, то справу розглянуть лише у випадках, коли є дані про своєчасне сповіщення про місце і час розгляду справи, а також якщо не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. Таким чином військовозобов'язані присутні при розгляді справи і можуть отримати інформацію щодо накладених штрафів на них.

Нагадаємо, представники ТЦК повідомили як та де дізнатися або перевірити дані щодо наявності або відсутності штрафних санкцій від ТЦК та СП.

Також юристи пояснювали, скільки часу дається на притягнення військовозобов'язаного до покарання у вигляді штрафу.