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Як дізнатися чи наклав ТЦК та СП штраф за непоновлення даних

12 листопада 2024 05:55
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Як дізнатися про наявність штрафу від ТЦК за неоновлені дані
Центр рекрутингу. Фото: Центр рекрутингу української армії
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні від 19 травня 2024 року за порушення громадянином правил військового обліку він може отримати штраф сумою від 17 до 25,5 тисяч гривень. Кожен громадянин може перевірити дані щодо наявності або відсутності штрафних санкцій від ТЦК та СП.

Про це повідомило "Суспільне" управління комунікацій Командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

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Хто складає звітність про порушення обліку для подальшого рішення про штраф

Звітність щодо результатів проваджень у справах про адміністративні правопорушення складають територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. 

Йдеться про такі справи:

  • порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку;
  • порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію;
  • псування військово-облікових документів чи втрату їх з необережності.

Чи мають право розглядати справу про правопорушення без присутності військовозобов'язаного

Справу щодо адміністративного правопорушення можуть для притягнення до відповідальності можуть розглядати як у присутності військовозобов'язаного, так і без нього. 

Якщо людина відсутня, то справу можуть розглянути лише у тому випадку, коли є інформація про своєчасне сповіщення щодо місця і часу розгляду справи, і якщо не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. Військовозобов’язані присутні при розгляді справи і завжди можуть дізнатися про накладені штрафи.

Як та де дізнатись про штрафи від ТЦК та СП

Громадянин може перевірити такі дані безпосередньо під час особистого візиту в ТЦК та СП за місцем реєстрації, через мобільний застосунок "Дія" та поштовим повідомленням. 

Нагадаємо, військові мають право на отримання грошового забезпечення навіть якщо командир військової частини зараховує їх у розпорядження. 

Також у Міноборони пояснили, як та які суми виплат військовослужбовці можуть отримати при переїзді на нове місце служби.

ТЦК та СП штрафи пошта мобілізація Дія

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