Как узнать о наличии штрафа от ТЦК за необновленные данные

Центр рекрутинга. Фото: Центр рекрутинга украинской армии

В Украине от 19 мая 2024 года за нарушение гражданином правил военного учета он может получить штраф в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен Каждый гражданин может проверить данные о наличии или отсутствии штрафных санкций от ТЦК и СП.

Об этом сообщило "Суспільне" управление коммуникаций Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

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Кто составляет отчетность о нарушении учета для дальнейшего решения о штрафе

Отчетность результатов производств по делам об административных правонарушениях составляют территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Речь идет о таком:

нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета;

нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации;

порча военно-учетных документов или утрата их по неосторожности.

Имеют ли право рассматривать дело о правонарушениях без присутствия военнообязанного

Дело об административном правонарушении могут для привлечения к ответственности могут рассматриваться как в присутствии военнообязанного, так и без него.

Если человек отсутствует, то дело могут рассмотреть только в том случае, когда есть информация о своевременном извещении о месте и времени рассмотрения дела, и если не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела. Военнообязанные присутствуют при рассмотрении дела и всегда могут узнать о наложенных штрафах.

Как и где узнать о штрафах от ТЦК и СП

Гражданин может проверить такие данные непосредственно во время личного визита в ТЦК и СП по месту регистрации, через мобильное приложение "Дія" и почтовое сообщение.

Напомним, военные имеют право на получение денежного довольствия даже если командир воинской части засчитывает их в распоряжение.

Также в Минобороны объяснили, как и какие суммы выплат военнослужащие могут получить при переезде на новое место службы.