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Какие дела об административном нарушении вправе рассматривать ТЦК

13 ноября 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Административные нарушения — какие дела рассматривает ТЦК законно ли это
Военкомат. Фото архивное: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине от 19 мая 2024 года в Украине за нарушение правил военного учета могут оштрафовать на сумму от 17 до 25,5 тысяч гривен, однако этому должно предшествовать открытое административное производство от ТЦК и СП. В частности, ТЦК и СП имеет право рассматривать лишь несколько производств по делам об административном нарушении.

Об этом сообщило "Суспільне" управление коммуникаций Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

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  • о нарушении призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета;
  • о нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации;
  • о порче военно-учетных документов или потере их по неосторожности.

Могут ли ТЦК рассматривать дело об админправонарушении не в присутствии военнообязанного

Если военнообязанный совершил нарушение правил и его будут привлекать к ответственности, то дело относительно админправонарушения должны рассматриваться в его присутствии.

Если человек отсутствует, то дело будет рассмотрено только в случаях, когда есть данные о своевременном извещении о месте и времени рассмотрения дела, а также если не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела. Таким образом, военнообязанные присутствуют при рассмотрении дела и могут получить информацию о наложенных штрафах на них.

Напомним, представители ТЦК сообщили, как и где узнать или проверить данные о наличии или отсутствии штрафных санкций от ТЦК и СП.

Также юристы объясняли, сколько времени дается на привлечение военнообязанного к наказанию в виде штрафа.

ТЦК и СП штраф нарушения мобилизация военный учет

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