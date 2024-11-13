Административные нарушения — какие дела рассматривает ТЦК законно ли это

Какие дела об административном нарушении вправе рассматривать ТЦК
В Украине от 19 мая 2024 года в Украине за нарушение правил военного учета могут оштрафовать на сумму от 17 до 25,5 тысяч гривен, однако этому должно предшествовать открытое административное производство от ТЦК и СП. В частности, ТЦК и СП имеет право рассматривать лишь несколько производств по делам об административном нарушении.
Об этом сообщило "Суспільне" управление коммуникаций Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
Какие дела рассматривают территориальные центры комплектования и социальной поддержки
- о нарушении призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета;
- о нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации;
- о порче военно-учетных документов или потере их по неосторожности.
Могут ли ТЦК рассматривать дело об админправонарушении не в присутствии военнообязанного
Если военнообязанный совершил нарушение правил и его будут привлекать к ответственности, то дело относительно админправонарушения должны рассматриваться в его присутствии.
Если человек отсутствует, то дело будет рассмотрено только в случаях, когда есть данные о своевременном извещении о месте и времени рассмотрения дела, а также если не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела. Таким образом, военнообязанные присутствуют при рассмотрении дела и могут получить информацию о наложенных штрафах на них.
Напомним, представители ТЦК сообщили, как и где узнать или проверить данные о наличии или отсутствии штрафных санкций от ТЦК и СП.
Также юристы объясняли, сколько времени дается на привлечение военнообязанного к наказанию в виде штрафа.
Читайте Новини.LIVE!