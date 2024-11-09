Юристи пояснили, протягом якого часу ТЦК можуть накласти штраф

Працівник ТЦК вручає повістку чоловіку. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні під час дії загальної мобілізації всі військовозобов'язані мають перебувати на обліку та з’являтися до територіальних центрів комплектування за повісткою. За порушення військового обліку може бути штраф, але накладати його можна лише протягом певного терміну.

В юридичній компанії "Inseinin" розповіли, скільки часу дається на притягнення військовозобов'язаного до покарання.

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Коли можна накласти штраф

"Адміністративне стягнення за вчинення в воєнний стан правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 (неявку за повісткою або інше порушення правил військового обліку) КУпАП, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення", — уточнили юристи.

Зазначається, що найбільш розповсюдженими правопорушеннями, за які ТЦК можуть виписати штрафи, є:

ігнорування обов'язку щодо військового обліку;

неявка за повісткою (без поважних причин);

невиконання вимог щодо мобілізації.

Юристи зазначили, що за неявку за повісткою або інше порушення правил військового обліку передбачені адміністративні штрафи згідно зі статтею 210-210-1 КУпАП. Станом на 2024 рік штрафи можуть бути в розмірі від 17 до 25 тисяч за первинне порушення і більше — за повторне протягом року.

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