Юристы объяснили, в течении какого времени ТЦК могут наложить штраф

Работник ТЦК вручает повестку мужчине. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине во время действия общей мобилизации все военнообязанные должны состоять на учете и появляться в территориальные центры комплектования по повестке. За нарушение военного учета может быть штраф, но налагать его можно только в течение определенного срока.

В юридической компании Inseinin рассказали, сколько времени дается на привлечение военнообязанного к наказанию.

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Когда можно наложить штраф

"Административное взыскание за совершение в военное положение правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 (неявка по повестке или иное нарушение правил военного учета) КУоАП, может быть наложено в течение трех месяцев со дня его выявления, но не позднее одного года со дня его совершения", — уточнили юристы.

Отмечается, что наиболее распространенными правонарушениями, за которые ТЦК могут выписать штрафы:

игнорирование обязанности по военному учету;

неявка по повестке (без уважительных причин);

невыполнение требований по мобилизации.

Юристы отметили, что за неявку по повестке или иное нарушение правил военного учета предусмотрены административные штрафы согласно статьи 210-210-1 КУоАП. По состоянию на 2024 год штрафы могут быть в размере от 17 до 25 тысяч за первоначальное нарушение и больше за повторное в течение года.

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