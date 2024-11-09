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Юристы объяснили, в какой срок ТЦК могут наложить штраф

9 ноября 2024 07:30
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Юристы объяснили, в течении какого времени ТЦК могут наложить штраф
Работник ТЦК вручает повестку мужчине. Иллюстративное фото: УНИАН
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Украине во время действия общей мобилизации все военнообязанные должны состоять на учете и появляться в территориальные центры комплектования по повестке. За нарушение военного учета может быть штраф, но налагать его можно только в течение определенного срока.

В юридической компании Inseinin рассказали, сколько времени дается на привлечение военнообязанного к наказанию.

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"Административное взыскание за совершение в военное положение правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 (неявка по повестке или иное нарушение правил военного учета) КУоАП, может быть наложено в течение трех месяцев со дня его выявления, но не позднее одного года со дня его совершения", — уточнили юристы.

Отмечается, что наиболее распространенными правонарушениями, за которые ТЦК могут выписать штрафы:

  • игнорирование обязанности по военному учету;
  • неявка по повестке (без уважительных причин);
  • невыполнение требований по мобилизации.

Юристы отметили, что за неявку по повестке или иное нарушение правил военного учета предусмотрены административные штрафы согласно статьи 210-210-1 КУоАП. По состоянию на 2024 год штрафы могут быть в размере от 17 до 25 тысяч за первоначальное нарушение и больше за повторное в течение года.

Раньше мы писали о том, кого не могут мобилизовать в ноябре 2024 года.

Также мы сообщали, удастся ли Украине выполнить план по мобилизации.

Украина ТЦК и СП штраф мобилизация война в Украине

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