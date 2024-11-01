Якою буде мобілізація до лав ЗСУ з 1 листопада 2024 року

Військовий з рюкзаком. Фото: УНІАН

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У вівторок, 29 жовтня, Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні ще на 90 днів. Водночас з листопада 2024 року у додатку "Резерв+" стане доступна нова функція — отримання відстрочки від мобілізації. Крім того, через цей же додаток можна буде продовжити відстрочку, що вже діє.

Новини.LIVE розповідають, що зміниться у правилах мобілізації з 1 листопада.

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Кого можуть забронювати:

працівники критично важливих підприємств, яким надається броня на 12 місяців;

державні службовці;

народні депутати та їх помічники;

працівники органів державної влади, місцевого самоврядування, поліції та рятувальної служби;

працівники підприємств із мобілізаційними завданнями та інших критично важливих для економіки підприємств;

виробники товарів для армії, а також підприємства, які виготовляють та ремонтують військову техніку та боєприпаси.

Хто не підлягає мобілізації у листопаді за станом здоров'я:

люди з будь-якою групою інвалідності;

особи зі статусом "тимчасово непридатного".

онкохворі;

люди із серйозними захворюваннями серця, нервовими розладами, судинними, інфекційними та вірусними захворюваннями;

особи з серйозними захворюваннями органів дихання, хронічними захворюваннями нирок, порушенням зору та слуху.

Хто не підлягає мобілізації у листопаді за станом здоров'я за сімейними обставинами:

батьки, які самостійно виховують одного або більше дітей віком до 18 років;

особи з трьома та більше неповнолітніми дітьми (за відсутності заборгованості за аліментами);

батьки дитини до 18 років, якщо інший батько загинув, зник безвісти або позбавлений батьківських прав;

батьки дитини з інвалідністю чи тяжкою хворобою;

особи, які здійснюють догляд за чоловіком, дружиною або батьками з інвалідністю, повнолітньою дитиною з інвалідністю І чи ІІ групи, родичами, які потребують постійного догляду за висновком медкомісії.

Також не підлягають мобілізації студенти та працівники сфери освіти, включаючи вчителів, викладачів та науково-педагогічних працівників, які працюють в установах вищої та професійної передвищої освіти (при зайнятості не менше 0,75 ставки), інтерни, докторанти та аспіранти, які продовжують навчання для здобуття вищого рівня освіти.

Крім того, не можуть бути призвані до лав ЗСУ члени сімей загиблих захисників, чиї близькі зникли безвісти, загинули чи посмертно отримали звання Героя України, особи до 25 років та після 60. Люди, звільнені з ворожого полону, можуть бути мобілізовані лише за добровільною згодою.

Зміни у "Резерв+" у листопаді

У листопаді почне працювати функція оформлення відстрочки у "Резерві+". Однак, ця послуга буде доступна лише для трьох категорій осіб. Оформити відстрочку від мобілізації через "Резерв+" зможуть:

багатодітні батьки;

студенти денної форми навчання;

люди з інвалідністю.

Ці види відстрочки можна буде оформити онлайн вже на початку листопада.

Послуга стане доступною завдяки інтеграції "Резерв+" з державними реєстрами та сервісами. Додаток буде автоматично отримувати інформацію про військовозобов'язаних із цих джерел.

Нагадаємо, в Україні під час дії воєнного стану мобілізації підлягають також транспортні засоби. Ми писали у кого вилучатимуть авто на потреби ЗСУ у листопаді 2024 року.

Раніше ми повідомляли, кого у листопаді 2024 року мобілізуватимуть першочергово до лав ЗСУ. Наразі мобілізаційні розпорядження, так звану бойову повістку, можуть отримати громадяни від 25 до 50 років.