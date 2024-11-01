Какая будет мобилизация в ряды ВСУ с 1 ноября 2024 года

Военный с рюкзаком. Фото: УНИАН

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Во вторник, 29 октября, Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине еще на 90 дней. В то же время, с ноября 2024 года в приложении "Резерв+" станет доступна новая функция — получение отсрочки от мобилизации. Кроме того, через это же приложение можно будет продлить уже действующую отсрочку.

Новини.LIVE рассказывают, что изменится в правилах мобилизации с 1 ноября.

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Кого могут забронировать:

работники критически важных предприятий, которым предоставляется бронь на 12 месяцев.

государственные служащие;

народные депутаты и их ассистенты;

работники органов государственной власти, местного самоуправления, полиции и спасательной службы;

работники компаний с мобилизационными задачами и остальных критически важных для экономики компаний;

производители товаров для армии, а также предприятия, производящие и ремонтирующие военную технику и боеприпасы.

Кто не подлежит мобилизации в ноябре по состоянию здоровья:

люди с любой группой инвалидности;

лица со статусом "временно негодного";

онкобольные;

люди с серьезными заболеваниями сердца, нервными расстройствами, сосудистыми, инфекционными и вирусными заболеваниями;

лица с серьезными заболеваниями органов дыхания, хроническими заболеваниями почек, нарушением зрения и слуха.

Кто не подлежит мобилизации в ноябре по состоянию здоровья по семейным обстоятельствам:

родители, самостоятельно воспитывающие одного или более детей в возрасте до 18 лет;

лица с тремя и более несовершеннолетними детьми (при отсутствии задолженности по алиментам);

родители ребенка до 18 лет, если другой отец погиб, пропал без вести или лишен родительских прав;

родители ребенка с инвалидностью или тяжелой болезнью;

лица, осуществляющие уход за мужем, женой или родителями с инвалидностью, совершеннолетним ребенком с инвалидностью I или II группы, родственниками, нуждающимися в постоянном уходе за заключением медкомиссии.

Также не подлежат мобилизации студенты и работники сферы образования, включая учителей, преподавателей и научно-педагогических работников, работающих в учреждениях высшего и профессионального высшего образования (при занятости не менее 0,75 ставки), интерны, докторанты и аспиранты, продолжающие обучение для получение высшего уровня образования.

Кроме того, не могут быть призваны в ряды ВСУ члены семей погибших защитников, чьи близкие пропали без вести, погибли или посмертно получили звание Героя Украины, лица до 25 лет и после 60. Люди, освобожденные из вражеского плена, могут быть мобилизованы только по добровольному согласию.

Изменения в "Резерв+" в ноябре

В ноябре заработает функция оформления отсрочки в "Резерве+". Однако эта услуга будет доступна только для трех категорий лиц. Оформить отсрочку от мобилизации через "Резерв+" смогут:

многодетные родители.

студенты дневной формы обучения.

люди с инвалидностью.

Эти виды отсрочки можно будет оформить онлайн уже в начале ноября.

Услуга станет доступна благодаря интеграции "Резерв+" с государственными реестрами и сервисами. Приложение будет автоматически получать информацию о военнообязанных из этих источников.

Напомним, в Украине во время действия военного положения мобилизации подлежат также транспортные средства. Мы писали, у кого будут изымать авто на нужды ВСУ в ноябре 2024 года.

Ранее мы сообщали, кого в ноябре 2024 года будут мобилизовать в первую очередь в ряды ВСУ. Теперь мобилизационные распоряжения, так называемую боевую повестку, могут получить граждане от 25 до 50 лет.